Plazas, parques y zonas deportivas, los usos previstos en parcelas libres del núcleo urbano de Córdoba

Las bolsas de suelo libres dentro del núcleo urbano de Córdoba no están solo diseñadas para albergar vivienda. Hay una larga lista de solares sin edificar o con construcciones que están destinadas a desaparecer en un futuro cuando se les dé el uso que dibuja el PGOU. Entre esos usos están los de plazas, parques o espacios deportivos.

Dentro del Plan Especial del Río se encuentra la unidad de actuación SS-4, la del entorno de La Calahorra, donde hay dos bares (Miguelito y Los Romerillos), una veintena de viviendas y está el colegio Rey Heredia. Ahí es donde el Gobierno central iba a construir el Museo de Bellas Artes, idea ya descartada, y hay prevista una gran plaza. La ejecución de ese proyecto requiere expropiaciones pero, en función de los mandatos y de quien estuviera gobernando, los planes han ido variando de rumbo.

El Rey Heredia y una veintena de viviendas se verán afectadas en un futuro por la transformación del entorno de La Calahorra. / Manuel Murillo

La plaza que cambiará la imagen de Los Olivos Borrachos

Otra plaza hay prevista en la entrada a Los Olivos Borrachos. Urbanismo ya ha licitado las obras para eliminar el cuello de botella que se produce en el acceso al barrio por la calle José Alcaide Irlán y la construcción de una zona ajardinada con juegos infantiles. De esta manera se pone fin a una demanda vecinal que acumula más de dos décadas de espera.

Lugar en el que estará ubicada la futura plaza de los Olivos Borrachos. / Ramón Azañón

Otros vecinos, los del entorno de la parcela de Costanillas-Hornillo llevan también décadas esperando el equipamiento deportivo y el aparcamiento prometido. Para ello, Urbanismo ha ido dando pasos durante todos estos años para llevar a cabo las expropiaciones necesarias, proceso que aún no ha terminado.

Repartidas por la ciudad quedan otras parcelas que tienen planificado su destino y que aguardan la ejecución de los equipamientos previstos, entre las que están la de la antigua residencia de Noreña, donde Sanitas construirá su macroproyecto sanitario, cuyas obras están previstas para este año, ya que cuenta con licencia desde diciembre pasado. La parcela donde irá este centro médico, que contará también con clínica dental y residencia para mayores, está ubicada en la confluencia de la avenida de Arroyo del Moro y de Isla de Lanzarote, junto al centro de especialidades Castilla del Pino.

En un solar de propiedad municipal está prevista la construcción de la residencia escolar La Aduana. Los trámites para la cesión comenzaron hace más de cinco años pero los terrenos ubicados entre la prolongación de la calle Patricio Furriel y Virgen de las Angustias siguen vacíos.

Recreación de cómo queda la futura plaza en la zona donde se coloca la terraza del bar Amapola. / CÓRDOBA

Un hotel y una nueva plaza en la Ribera

En plena Ribera hay un espacio que aguarda su transformación, la unidad A5 Badanas, donde se levantará un hotel de cuatro estrellas (el que ocupará el aparcamiento de Bodegas Campos), y se acondicionará la plaza que desemboca en la Ribera, iniciativa para la que se está constituyendo la junta de compensación.

Dentro del Parque de Levante queda un espacio de 51.875 metros cuadrados sin acondicionar para zona verde, la parte del Molino de los Tres Ciegos, que es la que tiene mayor dificultad para su ejecución por las líneas eléctricas que la atraviesan. En ella el Ayuntamiento planteó hace unos años el pabellón Córdoba Arena, pero fue descartado ante las quejas vecinales.

A todo esto se suman espacios que pese a estar en pleno núcleo urbano se encuentran sin asfaltar, como la calle Cardenal Portocarrero, paralela a El Brillante.