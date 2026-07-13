Las obras de la Pérgola Duque de Rivas en Córdoba se prorrogan hasta el 31 de agosto

Las obras para la adaptación de la Pérgola Duque de Rivas como espacio para la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba se prorrogan hasta el 31 de agosto. La junta de gobierno local de este lunes ha dado el visto bueno a la petición de la empresa adjudicataria Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios SL, al tiempo que está tramitando un proyecto modificado que incorpore las actuaciones necesarias derivadas de las incidencias y daños detectados al dar comienzo la obra.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 480.560 euros siendo la renovación de las instalaciones eléctricas y de la climatización y ventilación las partidas que más dinero necesitarán.

Daños apreciados al comienzo de la obra

Después de años de retraso, las obras de reforma de este inmueble se iniciaron el pasado 23 de marzo siendo el plazo de ejecución previsto inicialmente de tres meses. En su solicitud de prórroga, la empresa recuerda que tal y como quedó reflejado ya en el acta de comprobación del replanteo, se detectó la existencia de daños sobrevenidos en distintos elementos del inmueble, como la rotura de cristales en diversos ventanales exteriores, el deterioro puntual de elementos de cubierta, las filtraciones de agua que han provocado humedades en algunos paramentos interiores, afectando igualmente a revestimientos de madera, falsos techos y zócalos, así como el deterioro y oxidación de elementos de la cerrajería exterior.

Responsables municipales y de la empresa al inicio de la obra de la Pérgola / Manuel Murillo

Tren de borrascas

Por otro lado, la adjudicataria insiste en que estos daños se han producido con posterioridad a la redacción y aprobación del proyecto inicialmente contratado, habiéndose visto agravados "sustancialmente" por los episodios de tren de borrascas registrados al comienzo del presente año.

Asimismo, la empresa reconoce que todas estas actuaciones no se encuentran contempladas en el proyecto aprobado, pero resultan imprescindibles para garantizar la correcta ejecución de las obras, la adecuada conservación del inmueble y la correcta funcionalidad final de la actuación.

El Ayuntamiento de Córdoba ha concedido esta prórroga al entender que esta situación constituye una causa objetiva, sobrevenida y ajena a la empresa contratista, que ha provocado cambios en los plazos inicialmente previstos.