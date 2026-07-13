Nieto, nuevo consejero de inteligencia artificial: "Queremos que agilice las ayudas, pero sin sustituir al personal"

El recién nombrado consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, espera que la IA sirva para que la gestión de las ayudas autonómicas sea «más eficiente y ágil» y para que el personal funcionario pueda centrarse más en «acompañar y asesorar» a los ciudadanos. Eso sí, ha querido dejar claro que el objetivo no es sustituir a los trabajadores públicos: «No queremos que la inteligencia artificial sustituya al personal humano».

Así lo ha expresado el nuevo consejero en declaraciones a la prensa tras el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplen este lunes 29 años. Nieto ha agradecido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la confianza depositada en él y ha explicado que la creación de esta consejería responde a una idea que el propio Moreno tenía «desde hace mucho» y que ya verbalizó durante la campaña electoral.

Un «impulso» para Andalucía

A su juicio, el nuevo departamento refleja una «ambición sana» del Ejecutivo andaluz, orientada a una «mejora permanente» de la administración. Nieto ha señalado que Moreno tenía claro que era necesario unir dos grandes transformaciones: la de la sociedad, marcada por la inteligencia artificial, y la de las administraciones públicas.

José Antonio Nieto atiende a la prensa este lunes en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. / C. TOCADOS

Por as-ello, considera que la ambición de esta nueva consejería es «crear un nuevo ecosistema digital» que abarque al conjunto del tejido productivo, tanto en el sector privado como en el público. Nieto ha asegurado estar «tremendamente ilusionado» ante esta nueva etapa, que espera que sirva para «atraer talento» y actuar como «un revulsivo» para Andalucía.

Lucha contra la despoblación

Entre las líneas de trabajo de su nuevo departamento, el exalcalde de Córdoba ha recordado que mantiene las competencias en reto demográfico. En ese ámbito, ve en la IA una oportunidad para impulsar la transformación digital de las zonas menos pobladas y favorecer no solo su desarrollo físico, sino también el virtual. «Estamos experimentando una revolución similar a cuando se pasó de la máquina de escribir al ordenador», ha subrayado.

Agilización de ayudas

Otro de los objetivos será incorporar la inteligencia artificial a la gestión y tramitación de ayudas sociales, subvenciones y procedimientos administrativos. Nieto cree que esta herramienta puede ayudar a «acelerar y agilizar» los procesos más mecánicos y repetitivos. «Queremos que sea un estándar», ha afirmado.

Imagen de un foro sobre inteligencia artificial. / CÓRDOBA

El consejero ha insistido, no obstante, en que esa transformación no implica prescindir del factor humano. «No queremos que la IA sustituya al personal humano», ha recalcado. Según ha explicado, la idea es que el personal público pueda pasar de una labor más centrada en la tramitación a otra de acompañamiento, asesoramiento y atención directa.

En ese sentido, Nieto ha defendido que la inteligencia artificial también puede servir para anticiparse a las necesidades de los ciudadanos, «avisar a los andaluces de que tienen derechos que pueden solicitar» y mejorar la calidad del servicio público. El objetivo final, ha resumido, es que la administración sea «más ágil» y pueda ofrecer una atención de mayor calidad.