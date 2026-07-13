El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales

Córdoba no solo crece hacia fuera. La expansión por Poniente o por Levante no es la única posibilidad que tiene para aumentar su tamaño desde el punto de vista urbanístico. Todavía quedan huecos por llenar en ese engranaje de calles, edificios y solares que conforman la ciudad.

Dentro del núcleo urbano hay más de una docena de planes de reforma interior o estudios de detalle que se encuentran en marcha en distintas etapas de su recorrido para completar la ciudad y que de oeste a este aportarán en un futuro más de 4.000 viviendas, zonas verdes, comercios y hasta hoteles. Y todo ello sin contar con los solares libres de las barriadas periféricas o los municipales destinados al plan Vives.

Solares pendientes de edificar dentro del núcleo urbano. / Córdoba

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El plan para transformar Chinales

El PGOU contempla la transformación de Chinales, es decir, la conversión en zona residencial de un espacio que tradicionalmente se ha dedicado a industria. El plan de reforma interior Chinales 1A, que se encuentra en el triángulo que conforman Sor Ángela de la Cruz y Acera Fuente de la Salud, cuenta con una superficie de 11.500 metros cuadrados destinada a viarios, espacios libres y a dos parcelas residenciales plurifamiliares que albergarán más de 115 viviendas.

Parte de la zona industrial de Chinales se transformará en vivienda. / Manuel Murillo

"Es una de las operaciones de transformación urbana previstas por el PGOU en la zona que históricamente ha estado ocupada por el polígono industrial de Chinales, junto con otras de similares características de las que algunas ya se han ejecutado y otras quedan pendientes de desarrollo", indica el arquitecto Rafael Castelló, que lleva la tramitación de este plan, que se encuentra aprobado de forma inicial y que "plantea la reconversión de un entorno industrial, ocupado por naves y actividades productivas ya obsoletas, en un nuevo espacio de carácter predominantemente residencial, adaptado a las necesidades urbanas actuales".

Viviendas proyectadas en Chinales. / Ramón Azañón

El plan Chinales 1C

Este plan, ubicado entre Sor Ángela de la Cruz, Decano Francisco Rojas Folgado y Decano Bartolomé Vargas Escobar, completa al anterior y tiene el mismo objetivo. En este caso el plan Chinales 1C ordena una superficie de casi 20.000 metros cuadrados destinada también a viarios, espacios libres y dos parcelas residenciales plurifamiliares. En este caso las previsiones son levantar 237 viviendas, de las que el 20% serán de protección oficial. Los promotores de esta iniciativa están tramitando el plan de reforma interior y el documento ambiental correspondiente. Según asegura Castelló, Urbanismo ha admitido a trámite la propuesta.

El desarrollo del sector incluirá otras actuaciones como el ensanchamiento de la calle Sor Ángela de la Cruz y la ejecución de 138 plazas de aparcamiento.

Después está también el plan Chinales 1B, con 12.817 metros cuadrados que aún carecen de proyecto de reparcelación y urbanización y con capacidad para 130 viviendas. El próximo consejo de Urbanismo aprobará los estatutos de la junta de compensación.

El plan de la antigua prisión de Fátima

Es uno de los planes más esperados por el número de viviendas tanto de régimen libre como de protección oficial que albergará. Los terrenos que dejó libres hace veinticinco años el derribo de la antigua prisión provincial conforman una importante bolsa de suelo que está a la espera de que el Gobierno la urbanice para iniciar su edificación.

Solar de la antigua prisión de Fátima. / Manuel Murillo / COR

Hace un par de años se llegaron a adjudicar a Jicar las obras de urbanización, pero nunca empezaron y deben salir de nuevo a concurso cuando se actualice el proyecto. El último paso dado fue el traspaso de este suelo desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

El plan especial de reforma interior LE-19 tiene capacidad para 236 viviendas, dos equipamientos (uno de ellos, ya en marcha, el centro cívico de Fátima) y zonas verdes. El suelo tiene casi 26.000 metros cuadrados, de los que 1.204 metros cuadrados son para viales, 15.569 para espacios libres, 4.028 para equipamiento comunitario y 5.390 para uso residencial.

Proyecto de urbanización en el solar de la antigua cárcel de Fátima. / Ramón Azañón

En la zona este, junto al cementerio de San Rafael, está el plan F-6, conocido como Solares de San Rafael, 13.602 metros cuadrados que en algún momento albergarán más de un centenar de viviendas.

El plan Delicias oeste

En el entorno de la antigua residencia Noreña hay una manzana que está aún sin edificar y con numerosos servicios a su alrededor, entre ellos, una gasolinera y un hotel. El plan de reforma interior MA-4a, Las Delicias oeste, es un solar pequeño de 4.233 metros cuadrados en el que se levantarán 38 viviendas. Para completar este residencial hay previsto un parque infantil, nuevos itinerarios peatonales y zonas de sombra, ya que se va a conservar el arbolado existente. Según Rafael Castelló, esta actuación "permitirá completar la transformación de una de las últimas bolsas de suelo pendientes de desarrollo dentro del tejido urbano consolidado del entorno de la carretera de Palma". Pese a ser el espacio pequeño, añade, la operación es de "gran importancia para culminar la ordenación del barrio, recuperando un espacio actualmente degradado y sin urbanizar para integrarlo plenamente en la ciudad".

La actuación contempla las obras de urbanización para lograr viales, acerados, zonas verdes, redes de servicios, aparcamientos y un tramo de carril bici que se unirá a la red municipal. Según Rafael Castelló, el proceso urbanístico ha culminado y está "pendiente de un pequeño fleco para empezar las obras de urbanización". Además, la licencia de obras para el edificio de viviendas está solicitada y a la espera de su obtención.

El plan de sectorización de la Ciudad Sanitaria

Una zona que aparentemente está terminada es la Ciudad Sanitaria, pero aún quedan bolsas de suelo libre, entre ellas, la del plan de sectorización CS-1 Ciudad Sanitaria. Se trata de un solar que ahora se utiliza como aparcamiento alternativo del hospital, entre la avenida Menéndez Pidal y la calle San Alberto Magno. Ahí el terreno disponible es mucho mayor que el anterior, ya que hay una parcela de casi 30.000 metros cuadrados que brinda muchas posibilidades. Las bases de lo que albergará esa parcela ya están definidas, ya que cuenta con el planeamiento aprobado y se están tramitando los proyectos de reparcelación y urbanización.

Proyecto previsto para un solar ubicado junto a la Ciudad Sanitaria. / Ramón Azañón

El uso permitido es el terciario, lo que significa que podrá albergar actividades de hospedaje, oficinas, comercio y otros servicios compatibles con la actividad sanitaria. El total de espacios libres asciende a 12.300 metros cuadrados. Esta manzana contará con 200 plazas de aparcamiento público. Cuando dio el último paso en abril pasado, la aprobación del expediente de expropiación de terrenos, la idea era acoger un hotel, una residencia de mayores, otra de estudiantes y una superficie comercial mediana.

El arquitecto Rafael Castelló considera que con estas obras de urbanización se configurará "un nuevo polo de actividad económica y de servicios junto a uno de los principales equipamientos de la ciudad".

El plan de la avenida Menéndez Pidal

Otro de los espacios que aún hay por desarrollar urbanísticamente en el entorno del hospital Reina Sofía de Córdoba es el de la Unidad de Ejecución número uno (UE-1) del Plan Especial de Reforma Interior de la avenida Menéndez Pidal-Oeste (PERI P-9B). En 2024, Urbanismo aprobaba de forma inicial el proyecto de reparcelación, elaborado por el arquitecto Francisco Paniagua y presentado por dos empresas, Freedom Aesthetic Internacional y Twins Wellness Company, que querían urbanizar parte de la manzana, en concreto, el espacio en el que está el aparcamiento que hay junto al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Plan para completar la manzana del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

Este plan, que cuenta con otra unidad de ejecución, la dos, contribuye a transformar una zona industrial en residencial eliminando las siete naves existentes en la avenida Menéndez Pidal. La manzana tiene una superficie de 5.179 metros cuadrados, de los que 1.585 son para vivienda plurifamiliar de régimen libre; 794 para vivienda plurifamiliar de protección oficial; 1.361 para ejecutar un vial de acceso al hospital Reina Sofía; 651 para ampliar la avenida Menéndez Pidal; y 796 para otro vial en la parte trasera de la manzana.

Menéndez Pidal cambiará de aspecto cuando se urbanice la zona de las naves.. Zona del parking del Imibic y de las naves que hay al lado. Bloque de pisos que dejó Dórica a medio hacer y que se ha retomado / Manuel Murillo

El plan completo afecta a 13.484 metros cuadrados y contempla la ejecución de viviendas, la construcción de un carril bici y la creación de 47 plazas de aparcamiento. Dentro del mismo habrá 7.597 metros para usos lucrativos y espacio para hospedaje.

Muy cerca está el plan P-9A, con 9.254 metros cuadrados a medio edificar, ya que las obras de las VPO previstas de Dorica quedaron paradas con la crisis. Ahora hay una empresa que las está reactivando y haciendo realidad el residencial Cruz Conde Living. En ese solar hay capacidad para 150 viviendas.

Los planes de la avenida del Aeropuerto y Cordel de Écija

Hay dos bolsas de suelo singulares por su tamaño, que hace que sean consideradas como futuros barrios, y por su ubicación, que contribuye a catalogarlas también dentro del listado de manzanas que cosen o completan el núcleo urbano, el plan 08, el del antiguo Urende, donde se levantarán más de 500 viviendas, y el del Cordel de Écija, ubicado en paralelo a la avenida de Cádiz, entre los puentes de San Rafael y Andalucía, que podría contar en el futuro con más de 2.000.

Zona de la avenida del Aeropuerto donde están previstas más de 500 viviendas.tiguo Urende / Manuel Murillo

Junto a la autovía A-4 y el río

Por la zona sur quedan también algunas parcelas de menor tamaño libres como las que se encuentran en el estudio de detalle del Campo de la Verdad CV-3, ubicado frente al C3A. Sin embargo, "la gran olvidada", como la define el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, es la bolsa que hay junto al río y la autovía, en la prolongación de Fray Albino, el plan S-2, donde podrían levantarse más de 700 viviendas. "Son tres piezas que se unirán por un vial y que lo que hacen es cerrar el espacio libre" que hay entre el final de Fray Albino, la autovía A-4 y el río.