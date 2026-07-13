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Ayuntamiento de Córdoba

La licitación de la esperada obra del tacón de los Olivos Borrachos en Córdoba queda desierta

No se ha presentado ninguna empresa al proyecto de remodelación de este viario por 332.055,34 euros

Recreación de parte de la futura plaza que resultará de la obra en los Olivos Borrachos

Recreación de parte de la futura plaza que resultará de la obra en los Olivos Borrachos

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La licitación de la obra para eliminar el popular cuello de botella conocido como el tacón de los Olivos Borrachos, ubicado en la zona oeste de Córdoba, ha quedado desierta. La mesa de contratación ha tenido que declarar desierto el expediente después de que no se haya recibido ninguna oferta dentro del plazo establecido para la presentación de las mismas.

La actuación del tacón de los Olivos Borrachos contempla la construcción de una nueva plaza ajardinada, después de décadas de bloqueo en las que el Ayuntamiento de Córdoba y ADIF estuvieron litigando. Finalmente, ambas administraciones se pusieron de acuerdo sobre estos terrenos (el Consistorio cordobés pagó al administrador ferroviario 435.000 euros por el espacio), y la Gerencia Municipal de Urbanismo puso en marcha el proyecto para transformar el espacio. El contrato salió a principios del pasado mes de junio por un importe de 332.055,34 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

En qué consiste el proyecto

La intervención contempla la recuperación de una parcela terriza situada al oeste de la barriada y la urbanización de los terrenos que pertenecían a ADIF para incorporarlos a la superficie de viario y espacios libres de la ciudad, tal y como prevé el PGOU de Córdoba. De este modo, quedará eliminado el cuello de botella que actualmente afecta a la calle José Alcaide Irlán.

Lugar en el que estará ubicada la futura plaza de los Olivos Borrachos.

Lugar en el que estará ubicada la futura plaza de los Olivos Borrachos. / Ramón Azañón

La actuación que se sacaba a licitación debía, por un lado, completar el acerado existente y poner jabre en el acerado más próximo a las vías del tren; y por otro lado, prolongar la calzada para que tenga salida a la calle Juan Felipe Vilela, mientras que la entrada se hará por José Alcaide Irlán. Las futuras calzadas serán de un único sentido con un ancho de cuatro metros.

Noticias relacionadas y más

Otras licitaciones desiertas

Esta no ha sido la única licitación que ha quedado desierta en el Ayuntamiento esta semana. Lo mismo ha ocurrido con la obra de remodelación de las calles Mayor de Santa Marina y Puerta del Colodro de Córdoba-.

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