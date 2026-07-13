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Ayuntamiento de Córdoba

La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel

El gobierno local detrae partidas que estaban destinadas a la plaza de San Agustín, el Córdoba Arena y la Pérgola Jardines Duque de Rivas para destinarlas a la obra del estadio

La fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, actualmente. La fachada de la grada de Fondo Sur de El Arcángel, también incompleta

La fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, actualmente. La fachada de la grada de Fondo Sur de El Arcángel, también incompleta / A.J. González / Francisco González

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes una modificación de destino de los créditos previstos, por importe aproximado de 600.000 euros, que se emplearán para el proyecto del cerramiento de la fachada de Preferencia y Fondo Norte del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El expediente ha sido informado como favorable con observaciones por parte de la Intervención municipal y las partidas presupuestarias se detraen de los siguientes proyectos para destinarse al Arcángel: la habilitación de equipamiento para la plaza de San Agustín (250.000 euros), una partida que estaba destinada al futuro estadio Córdoba Arena (300.000 euros), y otra para la obra de la Pérgola Jardines Duque de Rivas (50.000 euros).

Obra "inminente"

Esta solicitud fue aprobada en el pasado consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde ahora debe retornar el expediente para su aprobación definitiva. Cuando esta se produzca se podrá llevar a cabo por fin la firma del contrato con la empresa propuesta como adjudicataria y, a continuación, el inicio de los trabajos de remodelación a lo largo de verano.

Hace apenas unos días, el alcalde José María Bellido habló del inicio de esta esperada obra como algo "inminente" y la supeditó exclusivamente a la “firma del contrato”.

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