La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes una modificación de destino de los créditos previstos, por importe aproximado de 600.000 euros, que se emplearán para el proyecto del cerramiento de la fachada de Preferencia y Fondo Norte del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El expediente ha sido informado como favorable con observaciones por parte de la Intervención municipal y las partidas presupuestarias se detraen de los siguientes proyectos para destinarse al Arcángel: la habilitación de equipamiento para la plaza de San Agustín (250.000 euros), una partida que estaba destinada al futuro estadio Córdoba Arena (300.000 euros), y otra para la obra de la Pérgola Jardines Duque de Rivas (50.000 euros).

Obra "inminente"

Esta solicitud fue aprobada en el pasado consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde ahora debe retornar el expediente para su aprobación definitiva. Cuando esta se produzca se podrá llevar a cabo por fin la firma del contrato con la empresa propuesta como adjudicataria y, a continuación, el inicio de los trabajos de remodelación a lo largo de verano.

Hace apenas unos días, el alcalde José María Bellido habló del inicio de esta esperada obra como algo "inminente" y la supeditó exclusivamente a la “firma del contrato”.

Adjudicadaa a Sepisur XXI

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado el contrato para el cerramiento exterior de las fachadas del Estadio Municipal El Arcángel, que se centran principalmente en las zonas de Preferencia y Fondo Sur. Las obras, a cargo de la constructora Sepisur XXI, cuentan con un presupuesto de unos 1,6 millones de euros.