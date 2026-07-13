Un juez condena al Ayuntamiento de Córdoba a pagar 2.590 euros por un accidente de moto en la Fuensanta

El Ayuntamiento de Córdoba deberá indemnizar a la conductora, que sufrió un accidente provocado por una grieta en la carretera en Pasaje Pantoja cuando se desplazaba en su motocicleta con su hija menor de edad. La demandante, S.M.C.M., interpuso un recurso contra la desestimación por silencio administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por las lesiones que sufrió por la caída. La denunciante pedía al Consistorio la cantidad de 5.339,22 euros. El mal estado de esta calle en el barrio de la Fuensanta ha provocado las preguntas de la oposición en el Pleno de Córdoba.

En su dictamen, el juez estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto y condena al Ayuntamiento de Córdoba a abonar a la demandante la cantidad de 2.590,62 euros. La sentencia es firme, ya que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Qué dice el juez

Según el fallo, la recurrente circulaba con una motocicleta de su propiedad acompañada de su hija menor de edad. Sufrieron una caída, por una grieta que atravesaba la calzada, y reclamaban daños personales de ambas y la reparación de la motocicleta. El Ayuntamiento no impugnó el importe de los daños al no contar con informes contradictorios que se lo permitieran.

En su dictamen, el juez estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto y condena al Ayuntamiento de Córdoba a abonar a la demandante la cantidad de 2.590,62 euros. El juez apreció un 50% de concurrencia de culpas entre la administración loca y la conductora, ya que la grieta cruzaba perpendicularmente la vía, dejando un desnivel máximo de 5 centímetros, no de manera horizontal (que generaría mayor peligro). Además, la grieta estaba situada a escasos metros del domicilio de la demandante, por lo que el juez infiere que podría conocer de su existencia y el accidente se produjo en horario diurno (16.30 horas).

La indemnización se ha reducido al 50% respecto a la pretensión inicial, y además se ha excluido el importe del I.V.A. del presupuesto de reparación de la motocicleta.