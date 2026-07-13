Juan Luis López Vázquez asume la Gerencia del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes el nombramiento de Juan Luis López Vázquez como nuevo gerente del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur). El nuevo responsable del organismo municipal sustituye al director general de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Javier Arroyo, quien estaba al frente de dicho puesto de manera provisional desde octubre del 2025 tras la finalización del contrato de la actual gerente, Remedios Molina.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, ha indicado que el sector turístico “vive un momento de impulso importante, con un crecimiento sostenido y constante, y es importante que el trabajo que desarrollamos siga en la línea de consolidar la ciudad como un destino turístico de primer nivel”. Para ello, ha apuntado que este nombramiento va a ahondar en “esa estrategia que tenemos marcada que apuesta por la calidad la sostenibilidad en el turismo”. La delegada ha agradecido a Javier Arroyo su trabajo y dedicación al frente de la Gerencia desde febrero del pasado año y ha insistido en que ahora, “ya centrado en la Dirección General, seguirá sumando para el avance del sector”.

Curriculum del nuevo gerente del Imtur

El nuevo gerente del Imtur (Córdoba, 1977), es licenciado en Historia y Máster en Alta Gestión en Política y Estrategia de los Destinos Turísticos. Su experiencia profesional la ha desarrollado en la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y en la Oficina Española de Turismo de Roma y de Milán.

Además, ha formado parte del Departamento de Promoción Internacional, Mice y Conectividad de la Sevilla City Office y ha sido gerente de Comercialización y Marketing de Setas de Sevilla. De su experiencia profesional cabe destacar la consultoría estratégica en proyectos de desarrollo rural, turístico y creación de empresas, así como su participación en el Plan Estratégico de Infraestructuras Turísticas de Córdoba, en el Plan de Usos de la Vía Verde de la Subbética o en el Plan de Señalización Turística del Casco Histórico de Córdoba.