La guerra también se simula en Córdoba, pero ya no parece un videojuego

La simulación militar ha dejado de parecerse a una pantalla o a un videojuego. Los soldados entrenan ya con su propio equipo, en escenarios reales y con sensores capaces de registrar cada movimiento, cada impacto y cada decisión. La tecnología permite recrear ejercicios cada vez más próximos a una operación real y analizar después, con precisión, cómo ha actuado cada unidad.

En ese ámbito trabaja en Córdoba el Grupo Oesía, multinacional tecnológica especializada en ingeniería de uso dual, tanto militar como civil, que desarrolla sistemas de simulación de duelo para el adiestramiento del Ejército. Desde la compañía explican que se trata de una herramienta diseñada para que los militares entrenen en «escenarios con condiciones muy próximas a la realidad».

El sistema permite que el usuario emplee su propio equipo, instrumentado con emisores láser y sensores que registran parámetros como la munición, la posición, el estado del combatiente o los impactos recibidos. De esta forma, no solo se entrena la puntería, sino una «acción táctica completa», lo que permite evaluar una vez finalizado el ejercicio «cómo se actúa, se decide y se coordina» una unidad.

Entrenar cualquier escenario

Desde Oesía señalan que el simulador está preparado para «operar en cualquier escenario donde las unidades entrenan habitualmente», con distintos niveles de complejidad. Puede utilizarse tanto en ejercicios con pequeñas unidades en campo abierto como en situaciones más exigentes en entornos urbanos o espacios cerrados.

Muestra del simulador en una feria militar. / Córdoba

La base del sistema es el uso de «equipamiento real instrumentado». Es decir, el soldado mantiene su armamento, uniforme y materiales habituales, pero incorpora dispositivos que permiten registrar una amplia cantidad de datos durante el ejercicio. Todo queda almacenado para su análisis posterior, de forma que la unidad puede repetir la práctica, corregir errores y mejorar su respuesta. «El entrenamiento no termina en la ejecución, sino en el análisis posterior», explican desde Oesía.

Todo medido

Entre los parámetros que pueden medirse figuran los tiempos de reacción, el consumo de munición, la precisión, la coordinación entre los miembros de la unidad o la toma de decisiones durante el ejercicio. Para los instructores, una de las grandes ventajas es la flexibilidad del sistema, ya que pueden diseñar escenarios adaptados a las necesidades concretas de cada unidad, como terreno, adversarios, objetivos, roles, reglas del ejercicio y nivel de dificultad.

Los usuarios, por su parte, valoran especialmente el «realismo práctico» y la posibilidad de cometer errores en un entorno seguro. Desde Oesía subrayan que no se trata de gamificar el entrenamiento militar, sino de «crear un entorno de adiestramiento más interactivo, con feedback inmediato y posibilidad de repetición». Esa capacidad facilita, añaden, «un aprendizaje progresivo y la corrección rápida de errores». La compañía defiende que este tipo de simuladores permite llegar al campo de tiro real con muchas habilidades ya interiorizadas. La combinación entre entrenamiento físico, tecnología y análisis de datos ayuda a optimizar costes, preservar la disponibilidad de medios y reducir riesgos.

Formación complementaria

Aun así, la empresa insiste en que la simulación no sustituye al entrenamiento tradicional. Hay factores, como la fatiga extrema, la presión psicológica o determinadas condiciones del combate real, que siguen siendo difíciles de reproducir por completo. La tecnología avanza en esa dirección, pero desde Oesía recalcan que el objetivo es complementar el adiestramiento, no reemplazarlo.

El principal salto de estos sistemas ha venido impulsado por la evolución tecnológica. Las simulaciones han pasado de modelos más limitados a entornos mucho más realistas, interconectados y con capacidad de análisis en tiempo real. No solo se reproduce una acción, sino que se monitoriza, mide y evalúa con precisión todo lo que ocurre durante el ejercicio.

Oesía cuenta con más de veinte años de experiencia en el despliegue y sostenimiento de capacidades de simulación de duelo adaptadas a distintos entornos operativos. Actualmente, estos proyectos se encuentran en fase de implantación, con el objetivo de integrarse en los procesos de entrenamiento de las unidades y evolucionar según sus necesidades.

Este avance también ha transformado las expectativas del adiestramiento militar. Ya no se trata únicamente de practicar procedimientos, sino de preparar al soldado para escenarios cada vez más complejos, donde la toma de decisiones, la coordinación y la adaptación son decisivas.