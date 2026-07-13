Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 13 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 14 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Amalia Corona Marzo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Diego Díaz Méndez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Isabel Cano Baena
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
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