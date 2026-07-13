Los fallecidos en Córdoba el lunes 13 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 14 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Amalia Corona Marzo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Diego Díaz Méndez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Isabel Cano Baena

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.