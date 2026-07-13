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Experiencia fotorrealista

Córdoba viajará 2.000 años atrás con un espectáculo inmersivo sobre su pasado romano

El Ayuntamiento adjudica el contrato a la empresa Aicor Consultores Informáticos SLU, que deberá tenerlo listo para el próximo 5 de noviembre

Templo romano y una recreación de la Córdoba romana.

Templo romano y una recreación de la Córdoba romana. / Córdoba

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Caminar por las calles de la Córdoba romana y contemplar sus grandes monumentos será posible sin salir de la sala Vimcorsa. El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado a la empresa Aicor Consultores Informáticos SLU por un importe de 23.925 euros más IVA el contrato de servicios para la realización de un audiovisual inmersivo que se exhibirá dentro de la exposición Córdoba romana. La ciudad oculta, que ocupará la sala de exposiciones Vimcorsa del 5 de noviembre de 2026 al 7 de febrero de 2027. El contrato comprende la realización del modelo 3D y las imágenes de la Córdoba Romana, el diseño y la elaboración de contenidos conforme al guión establecido.

Recreación infográfica del foro de la colonia romana.

Recreación infográfica del foro de la colonia romana. / CÓRDOBA

La pieza inmersiva tendrá una duración de entre 8 y 10 minutos y mostrará con un acabado fotorrealista un paseo por las calles y monumentos de la colonia patricia de época imperial, la consolidación de la ciudad clásica, el trazado y desarrollo del urbanismo histórico, el foro de la colonia, el Forum Novum, las exedras y el pórtico del Forum Novum. Según el proyecto aprobado, la empresa diseñará grandes infografías retroiluminadas con imagen del macellum o mercado central de la ciudad, del interior del foro colonial y del interior del forum novum, incluido el templo de culto imperial. Pese al realismo que se exige, no se contempla rodaje en escenarios reales ni entrevistas.

El visitante conocerá personajes que mostrarán los oficios y roles sociales de la época

La mesa de contratación ha destacado de la propuesta de la adjudicataria presenta "un hilo conductor coherente y una puesta en escena que obedece al relato propuesto por el comisario de la exposición", Desiderio Vaquerizo. El audiovisual ofrecerá escenas con continuidad para dar la sensación de paseo recreadas con personajes que mostrarán los oficios y roles sociales de la época.

Recreación del puerto fluvial.

Recreación del puerto fluvial. / CÓRDOBA

La pieza resumirá el contenido expositivo para que el espectador pueda comprender la exposición sin utilizar voz en off. También destaca de la propuesta la gran variedad de texturas y superficies, el uso de la iluminación ambiental con efecto naturalista que facilita la experiencia inmersiva. No habrá locución, pero sí música, efectos sonoros y de ambientación para reforzar los momentos claves de la narración.

La exposición se dividirá en diez espacios, uno de los cuales alojará el vídeo inmersivo. El vídeo se proyectará en un escenario de 360 que se verá en un cubo inmersivo. Todos los trabajos deberán estar finalizados el 19 de octubre de 2026.

El objetivo de esta exposición, según detalla su comisario es que trasladar a la ciudadanía el protagonismo desempeñado por Roma en la fundación de la ciudad de Córdoba y el papel que esta acabaría desempeñando como capital de la Bética.

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