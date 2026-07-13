¿Adiós a la tregua térmica? Córdoba activa la escalada del termómetro: de los 36 grados de este lunes a los 41ºC del sábado

Tras una noche marcada por mínimas fresquitas y colcha de verano, Córdoba afronta este lunes 13 de julio una jornada plenamente veraniega, marcada por el predominio del sol, la ausencia de precipitaciones y unas temperaturas máximas que volverán a situarse por encima de los 35 grados, en lo que supone el prólogo de una escalada de los termómetros que culminarán en el regreso del calor sofocante a final de la semana.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que este lunes, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado durante buena parte del día, aunque en las primeras horas podrían aparecer algunos intervalos de nubes bajas o bancos aislados de nubosidad. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin cambios o localmente en descenso.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 15º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 33º.

El tiempo en Córdoba el martes: un grado más

La temperatura continuará subiendo el martes 14 de julio, en una jornada en la que la Aemet prevé en Córdoba capital una mínima de 16 grados y una máxima de 37, con cielos despejados. Durante la mañana se repetirá el ambiente relativamente fresco de primera hora, pero la subida térmica será rápida.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 16º y 37º, en Lucena entre 17º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 34º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El avance semanal: subida progresiva hasta superar los 40 grados

La estabilidad atmosférica continuará durante prácticamente toda la semana. El miércoles 15 se espera un nuevo ascenso, con 17 grados de mínima y 39 de máxima en Córdoba capital, y aviso amarillo por altas temperaturas. Una subida que también se registrará en la Campiña cordobesa y Valle del Guadalquivir, y que irá pareja en el resto de la provincia, aunque sin valores tan altos.

El jueves se mantendrían los 39 grados, con una mínima de 19 y una probabilidad de lluvia del 20%; y el viernes volverá el cielo despejado, con registros de entre 20 y 39 grados.

Las temperaturas volverán por encima de los 40 grados el fin de semana / Manuel Murillo

El episodio alcanzaría su momento más intenso el sábado 18 de julio, cuando la Aemet eleva la máxima prevista en la capital hasta los 41 grados, acompañada de una mínima de 19. Un panorama similar se espera el domingo 19 de julio.

De cumplirse este escenario, Córdoba cerraría la semana bajo un ambiente de calor intenso, especialmente en la Campiña y durante las horas centrales del día.