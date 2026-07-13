Abierta la convocatoria de los XVI Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur

La Fundación Caja Rural del Sur ha abierto la convocatoria de la XVI edición de los Premios Ricardo López Crespo, junto con la de los IX Premios al Mejor Expediente de Grado de cada centro de la Universidad de Córdoba.

Los Premios Ricardo López Crespo se dividen en cinco categorías: mejor expediente académico de los estudiantes de Grado de la Universidad de Córdoba, iniciativas empresariales promovidas por jóvenes emprendedores, proyectos de I+D+i en el ámbito de la actividad agroalimentaria, acción social solidaria y recuperación del patrimonio histórico-artístico de la provincia.

Las candidaturas podrán ser presentadas por los propios aspirantes, tanto a título individual como en representación de una institución, así como por terceras personas o entidades. La inscripción deberá formalizarse mediante la solicitud disponible en la página web de la Fundación Caja Rural del Sur.

Presentación de las candidaturas

La documentación podrá enviarse por correo electrónico a mariadolores_moreno@crsur.es o por correo ordinario a la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, situada en la avenida Ronda de los Tejares, número 36, local Caja Rural del Sur, 14008 Córdoba. En los envíos postales deberá indicarse en el exterior la categoría del premio a la que se presenta la candidatura.

El plazo permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2026. Las solicitudes remitidas por correo electrónico podrán presentarse hasta las 23:59 horas, mientras que las entregadas físicamente deberán registrarse antes de las 14:15 horas.

La Fundación Caja Rural del Sur designará los jurados encargados de valorar las candidaturas. El fallo se dará a conocer antes del 31 de enero de 2027 y la composición de cada jurado se hará pública una vez concedidos los premios.

Cada una de las cinco categorías de los Premios Ricardo López Crespo está dotada con 4.000 euros y una estatuilla alegórica de la entidad convocante. Por su parte, los ganadores de los IX Premios al Mejor Expediente de cada centro de la Universidad de Córdoba recibirán 1.500 euros.

Desde su creación, estos galardones reconocen el trabajo de entidades, instituciones, particulares y empresas que contribuyen al progreso de la sociedad cordobesa mediante proyectos vinculados a la investigación, el emprendimiento, la solidaridad, la educación y la conservación del patrimonio.