El Consejo de Distrito Centro y Galea Vetus denuncian la retirada de fondos para la rehabilitación de plaza de San Agustín 5

El Consejo de Distrito Centro y la asociación vecinal Galea Vetus han denunciado la retirada de la partida presupuestaria destinada al proyecto de rehabilitación del inmueble de la plaza de San Agustín, 5, una decisión que, a su juicio, deja "sin perspectivas de ejecución" un equipamiento cívico y vecinal que aseguran lleva años siendo reivindicado por el movimiento vecinal.

Ambas entidades sostienen que el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local supone la transferencia de los fondos inicialmente previstos para este proyecto a las obras de remodelación del cerramiento de la fachada de Preferencia del estadio Bahrain Nuevo Arcángel.

Según explican en un comunicado, el pasado 7 de julio remitieron un escrito al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el que solicitaban la reversión de la modificación presupuestaria. En ese mismo documento también reclamaban información sobre el estado de las negociaciones con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y una copia electrónica del proyecto de rehabilitación del edificio. Aseguran que, hasta la fecha, no han recibido respuesta.

Las organizaciones vecinales consideran que esta decisión supone un nuevo retraso para la puesta en marcha de un equipamiento que califican de "largamente prometido" para el Casco Histórico de Córdoba.

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Tanto el Consejo de Distrito Centro como Galea Vetus han anunciado que mantendrán sus reivindicaciones para lograr la ejecución del proyecto y que promoverán las acciones que consideren necesarias para reclamar la recuperación de los fondos destinados al inmueble de San Agustín 5. En su opinión, la retirada de esta partida presupuestaria constituye un nuevo ejemplo del abandono que, aseguran, sufre el Casco Histórico.