Condenan al Ayuntamiento de Córdoba por multar sin previo aviso al dueño de un solar con abundante presencia de vegetación seca

La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia número 2 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba a pagar 600 euros de sanción por haber querido multar al propietario de un solar que no lo había limpiado pese al riego de incendio, sin haberle informado con anterioridad.

El recurso lo interpuso la empresa Arrendamientos Urbasierra SL contra una resolución dictada por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en concreto por la Unidad de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, que sancionaba a los propietarios de un solar con una multa de 602 euros por presunta infracción de la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana.

No es conforme a derecho

El juzgado estimo íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa contra esta resolución municipal y declara la nulidad de la misma, al considerarla que no es conforme a derecho, con expresa imposición de las costas procesales al Ayuntamiento.

En concreto, la sanción se impuso por la existencia de una parcela urbana con abundante presencia de vegetación seca que podía resultar peligrosa para los colindantes en caso de incendio. El recurrente alegaba no que eso fuera falso, sino que se habría vulnerado el principio de buena fe y de confianza legítima porque, a diferencias de otras ocasiones, se había incoado el procedimiento sancionador sin dirigirle antes a los propietarios del solar un requerimiento previo.

Qué había hecho otras veces el Ayuntamiento

El juez concluye que el resultado de la prueba es contundente y considera acreditado que “la recurrente, por precedentes administrativos anteriores del Ayuntamiento de Córdoba, esperaba un requerimiento de previo de limpieza y deshierbe, nunca la incoación directa de un procedimiento sancionador. Así había actuado la administración, requiriendo siempre a la propiedad para la realización de tareas de limpieza y deshierbe, de forma previa a incoar procedimiento sancionador”. Por este motivo, anula la sanción impuesta de 602 euros.

Mejor acatar la sentencia

Los letrados municipales han recomendado a la junta de gobierno local, que ha tomado conocimiento este lunes de esta sentencia, que la acate porque aunque no es firme y podría recurrirse, la condena impuesta al Ayuntamiento es la mínima (500 euros), es decir, una cantidad muy inferior a los 30.000 euros exigidos como summa gravaminis que permite el acceso a la apelación.