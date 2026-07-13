Comienzan los cortes de tráfico en la avenida del Aeropuerto de Córdoba por varias obras

Los conductores que circulen desde este lunes por la avenida del Aeropuerto deberán extremar la precaución y planificar con antelación sus desplazamientos. La zona sufre cortes parciales de tráfico por obras.

En concreto, se están ejecutando trabajos de mantenimiento y mejora de la red de suministro eléctrico, solicitados por la empresa Elecnor, además de obras para la reparación las arquetas del aparcamiento subterráneo de la avenida del Aeropuerto.

Obras en la avenida de Vallellano a la altura del desvío hacia la avenida del Aeropuerto en Córdoba. / C. Tocados

El tramo más afectado de la avenida del Aeropuerto

El Ayuntamiento ha señalado que el tramo comprendido entre la avenida de Vallellano y Gran Vía Parque será el más afectado por las obras. Aunque los planes de tráfico aprobados no contemplan un corte total de estas vías, Movilidad recomienda evitar la zona siempre que sea posible.

Como itinerario alternativo para circular en dirección a Poniente, el Consistorio aconseja desplazarse desde la avenida de Vallellano por la avenida de los Custodios y la plaza de Vistalegre.

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La salida desde la avenida del Doctor Fleming hacia Vallellano también podría verse condicionada durante el desarrollo de los trabajos.