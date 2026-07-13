Banco Santander dona a Córdoba bancos hechos con tarjetas de crédito recicladas

El Banco Santander ha donado a Córdoba seis bancos fabricados en parte con tarjetas financieras caducadas u obsoletas de esta entidad bancaria. Se trata de nuevo mobiliario urbano que se distribuirá por distintos parques de la ciudad, igual que se ha hecho ya en ciudades como Sevilla, Málaga o Santander.

Con estos bancos, la entidad quiere impulsar, por un lado, el reciclaje de residuos específicos; la reducción de plásticos vírgenes, ya que su fabricación reduce el consumo de materiales nuevos al emplear materia prima procedente de residuos ya existentes; el fomento de la circularidad o la optimización de recursos.

Dónde se van a instalar

En concreto, los bancos que tienen el color de la entidad bancaria se van a instalar en los Jardines Presidente Adolfo Suárez, en los Jardines Músico Pedro Gámez Laserna y en el parque Elena Moyano, Madre Coraje (Teletubies).

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La junta de gobierno local ha aprobado este lunes la aceptación de la donación por parte del Banco Santander y ha estimado el valor del bien recibido, que sería aproximadamente de 2.541,00 euros (423,50 euros por banco). Según el Ayuntamiento de Córdoba, el diseño de estos bancos, bajo la línea Colmena, busca integrar la mayor cantidad posible de residuos post-consumo en el mobiliario de las ciudades y establecer una segunda vida duradera para los desechos generados en la localidad.