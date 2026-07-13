El Ayuntamiento de Córdoba publica la resolución definitiva de las 70 plazas de Policía Local tras resolver renuncias y tres empates

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública este lunes la resolución definitiva para la provisión en propiedad como funcionarios de carrera de la convocatoria de 70 plazas de Policía Local. De ellas, 57 corresponden al sistema de oposición en turno libre y 13 al concurso de méritos por turno de movilidad horizontal, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, dotada con las retribuciones correspondiente al subgrupo C1. Las bases de esta convocatoria se publicaron en enero del 2023, por lo que acumulan ya años de retraso.

En la resolución, el Consistorio advierte de que se ha producido, por un lado, la renuncia de tres aspirantes inicialmente aprobados, lo que provoca la entrada de otros tantos aspirantes que superaron la fase de oposición, y por otro lado, informa de que se han producido tres casos de empate.

Inspección de la Guardia Civil y la Policía Local a bazares de Córdoba. / CÓRDOBA

Renuncias y empates

En el caso de los primeros, el Ayuntamiento recuerda que al no estar incluidos en la relación inicial de aprobados, fueron propuestos posteriormente como funcionarios en prácticas, por lo que todavía no han concluido el curso de capacitación. Por ello, no pueden ser propuestos como funcionarios de carrera hasta que acrediten la superación de dicho curso.

Resolución de empates

En segundo lugar, es decir, respecto a los empates, con arreglo a la base 17º, en el procedimiento de selección en turno libre, mediante el sistema de oposición, el Ayuntamiento recuerda que se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios. Primero, la mayor puntuación obtenida en el supuesto práctico; y segundo, la mayor puntuación obtenida en el cuestionario. En esta ocasión se han producido tres empates: uno a 7,62 puntos, a 7,44 puntos y a 7,2825 puntos. Todos se han resuelto a favor del aspirante con mayor puntuación en el supuesto prácticO.

Por último, con arreglo a la base 28, el tribunal acuerda por unanimidad establecer la relación de 54 aspirantes aprobados y propuestos para su nombramiento como funcionarios de carrera dentro del presente procedimiento selectivo para 57 plazas de Policía Local, mediante el sistema de oposición. A estos efectos, respecto de los funcionarios exentos de realizar el Curso de Ingreso conforme a la base 22, se tienen en cuenta las calificaciones obtenidas en el Curso de Ingreso que realizaron en su día.