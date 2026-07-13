El Ayuntamiento de Córdoba lanza un plan de 18 millones específico para autónomos y emprendedores

El gobierno local ha presentado este lunes el Plan Local de Trabajo Autónomo de Córdoba 2026-2031, presupuestado con 18 millones de euros y que plantea un cambio en las políticas municipales de apoyo al emprendimiento. Córdoba se convierte, de este modo, en la segunda ciudad después de Valladolid en contar con un plan específico para los autónomos.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, han planteado las principales aportaciones de este documento que pretende poner "alfombra roja" a los autónomos del municipio en presencia del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y su equipo.

Objetivos del plan

El objetivo de este plan municipal no es limitarse a fomentar nuevas altas de autónomos, sino acompañar a los negocios durante todo su ciclo de vida para favorecer su consolidación, modernización, crecimiento y continuidad. El Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) aspiran a convertirse en socios estratégicos de las cerca de 20.000 personas autónomas de Córdoba con medidas como una ventanilla única para autónomos, la cogobernanza del proyecto y un semáforo de las ayudas que evaluará si efectivamente están siendo de utilidad para los empresarios.

El alcalde, José María Bellido, ha expresado su deseo de convertir Córdoba en un referente nacional en materia de apoyo a autónomos y ha asegurado que este plan supone “un enorme salto de calidad, implicación y un compromiso evaluable por los propios autónomos”. Asimismo, el regidor dice que el Ayuntamiento quiere convertirse “en un socio estratégico de los autónomos de Córdoba” y que en la capital cordobesa sea cada vez más fácil emprender y ser emprendedor.

Lorenzo Amor, José María Bellido y Blanca Torrent, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Un plan "ambicioso y trabajado"

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha felicitado al Ayuntamiento por la iniciativa “ambiciosa y trabajada desde el diagnóstico y de las necesidades de los emprendedores” y ha expresado su deseo de que todos los ayuntamientos, además de un plan local de empleo, contarán con un plan local del trabajo autónomo.

Además, Amor ha recordado que la provincia está en cifra histórica de autónomos sumando 19.800 emprendedores y ha asegurado que por primera vez se podrá superar la barrera de los 20.000 este año.

Acerca del plan municipal, Amor ha destacado las medidas previstas que pretenden dar respuesta a problemas reales de los autónomos como la consolidación de las empresas, el relevo generacional, las trabas burocráticas, la digitalización, la ciberseguridad o la IA, además de la conciliación (con problemas de abandono de mujeres profesionales por cuidados de mayores) o del alto porcentaje de autónomos que ni tienen personas contratadas ni tienen previsto contratar.

Parte de un diagnóstico

El Plan Local de Trabajo Autónomo de Córdoba 2026-2031 parte de un diagnóstico, que identifica un tejido productivo muy atomizado. De hecho, el 59,5% de las nuevas iniciativas nace sin empleados y más de la mitad de las empresas consolidadas continúa sin personal contratado. El autoempleo en Córdoba funciona frecuentemente como respuesta a la falta de trabajo asalariado y se concentra en el sector servicios, el comercio, la hostelería y otras actividades sensibles a los costes y a las fluctuaciones del consumo. Córdoba presenta, además, dificultades para que los proyectos superen sus primeros años de vida.

El alcalde, José María Bellido, durante la rueda de prensa / CÓRDOBA

Entre los principales retos figuran la burocracia, la falta de financiación inicial, la brecha digital, el reducido tamaño de los negocios, el encarecimiento de los costes y la competencia de las grandes plataformas. También preocupa en ese diagnóstico inicial la falta de relevo generacional en sectores como la joyería, la artesanía, los mercados de abastos y el comercio de proximidad. Como fortalezas, el documento destaca el talento universitario y profesional de la ciudad, su atractivo patrimonial, la identidad comercial de los barrios y la experiencia del Imdeec. Las empresas alojadas en sus viveros alcanzan una supervivencia a cinco años del 82,5%, muy superior a la media nacional.

El plan se estructura en cuatro ejes

El Plan Local de Trabajo Autónomo de Córdoba tiene cuatro ejes: la primera estará dotada con 10,5 millones y servirá para la implantación de una ventana única y ayudas directas; un eje 2, con 4,5 millones, para la consolidación de las empresas y el salto tecnológico; eje 3, para la apuesta por la cohesión del territorio y el equilibrio de zonas vulnerables, dotado con otros 2,5 millones, y un cuarto eje para la innovación que cuenta con una partida de 250.000 euros, eliminación de barreras al inicio de la actividad; consolidación y competitividad; cohesión territorial, igualdad y economía de los cuidados; e innovación y cogobernanza.

Estos ejes se concretan inicialmente en diez proyectos: un Hub de Emprendimiento y Ventanilla Única; mentorización y aceleración empresarial; ayudas al empleo; formación digital y transición verde; el programa Córdoba Financia; modernización del comercio de proximidad; una red de liderazgo femenino y conciliación; apoyo al emprendimiento en zonas desfavorecidas; relevo generacional, y una Red Local de Autónomos.

El programa incluye asesoramiento integral, simplificación de trámites, ayudas más ágiles durante los primeros meses, apoyo a la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la eficiencia energética. También prevé facilitar financiación, modernizar establecimientos, impulsar redes entre profesionales, conectar a jóvenes con negocios sin sucesor y ofrecer medidas de conciliación, especialmente para las mujeres autónomas.

Las actuaciones se diseñarán y revisarán con participación del sector mediante talleres, mesas transversales y un barómetro dirigido al conjunto de autónomos. Las propuestas deberán superar un análisis de demanda, legalidad, viabilidad presupuestaria y capacidad de ejecución. Posteriormente, una red formada por profesionales y agentes económicos evaluará los resultados.

Presupuesto y medición

El presupuesto municipal actuará como capital inicial para captar financiación de la Junta de Andalucía, el Estado y la Unión Europea. La ejecución se medirá mediante indicadores de supervivencia empresarial, empleo, retorno económico, igualdad, digitalización y eficiencia. Las acciones con resultados insuficientes podrán ser rediseñadas o perder financiación.