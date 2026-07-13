El Ayuntamiento de Córdoba evita pagar más de 10.000 euros a una vecina por una caída en la avenida Virgen Milagrosa

La Sección de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba ha dado la razón al Ayuntamiento de Córdoba y desestimado las pretensiones de una vecina que le reclamaba más de 10.000 euros tras haberse caído en la avenida Virgen Milagrosa de la capital.

La sentencia falla en contra de los intereses de R.L.M. que presentó un recurso contra la desestimación por silencio administrativo al Ayuntamiento de Córdoba reclamándole el pago de 10.082 euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Lo hacía por las lesiones sufridas a consecuencia de una caída debida, según defendía, al mal estado del acerado existente la avenida de Virgen de la Milagrosa, localizada en el barrio de la Fuensanta, al tropezar con una baldosa.

Argumentos del juez

El fallo del tribunal da la razón a los intereses municipales y desestima la petición de la demandante, al considerar que no existe una relación causal suficiente entre el estado de la vía pública y la caída.

El magistrado destaca que el accidente ocurrió a las 14.30 horas, a plena luz del día, y que el desperfecto era visible. La zona deteriorada ocupaba unos 80 por 80 centímetros, debido a las raíces de un árbol, y presentaba un desnivel máximo de 2,5 centímetros en uno de los adoquines. Además, dice el juez que la acera era amplia y existía espacio suficiente para caminar por una parte en buen estado.

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La sentencia concluye que el obstáculo era de escasa entidad, fácilmente detectable y evitable con una diligencia mínima. Por ello, entiende que la caída pudo deberse a una falta de atención de la ciudadana y no a un funcionamiento anormal de los servicios municipales. El fallo insiste en que la Administración no puede convertirse en una “aseguradora universal” frente a cualquier accidente ocurrido en la vía pública. También precisa que una reparación posterior de la acera no implica por sí sola que el Ayuntamiento reconozca su responsabilidad.