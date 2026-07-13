Antonio Amil ofrece el derecho de tanteo al Ayuntamiento de Córdoba para comprar los cines de verano

El propietario de los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias ha ofrecido oficialmente el derecho de tanteo al Ayuntamiento de Córdoba, que le da 30 días para comprarlos. Según la instancia presentada este lunes a través del registro electrónico del Consistorio y a la que ha tenido acceso este diario, el dueño de estos espacios, Antonio Amil Corredera, ha trasladado de forma oficial el ofrecimiento del derecho de tanteo que le corresponde como arrendatario de los cines, ante la oferta de compra presentada por un tercero, anunciada en días pasados.

En el escrito, Antonio Amil solicita al Ayuntamiento de Córdoba que rechace o acepte dicho derecho de tanteo, para lo cual la ley establece un plazo de un mes, que se cumplirá el próximo 12 de agosto. Amil ofrece los tres cines de verano por un importe total de 850.000 euros si bien el derecho de tanteo solo sería aplicable al Fuenseca y Delicias, que son los cines que se encuentran en régimen de alquiler municipal en este momento.

Interior del cine Delicias. / Víctor Castro / COR

El cine Olimpia no forma parte del contrato de alquiler. En el caso de que el Ayuntamiento solo quisiera adquirir los cines Fuenseca y Delicias, la cantidad establecida para la compra sería de 700.000 euros, según ha indicado el propietario.

Amil ha aclarado también que la Junta de Andalucía, a la que el Ayuntamiento ha instado a comprar los cines, no tiene derecho a tanteo en esta operación, ya que no existe ningún contrato de alquiler vinculante con la propiedad. Además, aclara que "el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico establece que la Junta de Andalucía tiene derecho de tanteo y retracto en caso de venta de bienes inscritos en el Catálogo General y los cines no están inscritos ni en el Catálogo General ni en el Inventario autonómico".

En los próximos treinta días, el Ayuntamiento deberá aceptar o rechazar la oferta de compra. En caso de rechazarla, se hará efectivo el contrato de venta con el comprador anterior. Según Amil, el Ayuntamiento de Córdoba no le ha dejado otra opción que vender los cines, al negarse a cambiar los usos de los espacios para obtener las licencias, entre ellas, la de cine de verano, necesarias para realizar esa y otras actividades que permitan garantizar la rentabilidad de estos espacios singulares.