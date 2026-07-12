Viajar con mascota también exige tener todos los papeles en regla

Viajar con perro este verano no empieza al cargar el coche ni al buscar un alojamiento que admita mascotas. Para muchos cordobeses que aprovechan las vacaciones para escaparse al Algarve, a otras zonas de Portugal o a cualquier destino de la Unión Europea, hay un documento que conviene revisar antes de salir: el pasaporte veterinario.

La veterinaria María José Martínez recuerda que no se trata de una novedad, aunque en estas fechas vuelva a ganar importancia. «El pasaporte es el documento oficial para poder anotar los tratamientos obligatorios para tu mascota», explica. Es necesario en perros, gatos y hurones.

Un documento obligatorio

El pasaporte recoge los datos del tutor, los de la mascota y su número de identificación. Para poder expedirlo, el animal debe estar identificado previamente. «Va siempre vinculado a un microchip, a un número de identificación animal», detalla Martínez, que subraya que ese paso es imprescindible antes de abrir el pasaporte.

En el caso de los cordobeses que quieran viajar a Portugal, por ejemplo, al Algarve, el trámite es relativamente sencillo si todo está en regla. «Si vas a viajar dentro de la Unión Europea, con el pasaporte europeo, la vacunación de la rabia actualizada y los tratamientos obligatorios anotados, es suficiente», explica la veterinaria. La situación cambia cuando el destino está fuera de la UE, como Reino Unido, ya que algunos países pueden exigir pruebas adicionales o requisitos específicos.

Uno de los puntos clave es la vacuna contra la rabia. En Andalucía es obligatorio ponerla anualmente y debe figurar correctamente en el pasaporte. También pueden anotarse otros tratamientos y vacunas que, aunque no sean obligatorios para viajar, forman parte del seguimiento sanitario del animal. «Hay otras vacunas que también se anotan en el pasaporte, como las de enfermedades infecciosas propias de cada especie, si es perro o gato», apunta Martínez.

La veterinaria insiste en que viajar con mascota exige la misma previsión documental que viajar con cualquier persona. Y lo resume de forma gráfica: «Igual que tú viajas con una documentación, mínimo un DNI, tu mascota debe viajar con su pasaporte».

Ese documento puede ser necesario no solo para cruzar una frontera, sino también para utilizar determinados transportes o justificar que el animal cumple con los requisitos sanitarios. «Es algo imprescindible cuando viajes con tu mascota», recalca Martínez. En caso de coger un avión o transporte público, permite acreditar que la vacunación frente a la rabia está en vigor.

La concienciación, admite, ha aumentado en los últimos años. «Antes se movían y a veces no llevaban ningún tipo de documentación», explica. Aun así, todavía hay margen de mejora. Martínez advierte de que siguen llegando casos de animales con vacunas caducadas o sin actualizar. «Todavía quedan mascotas que viajan con la vacunación de la rabia sin ponerse desde hace años», señala.

Control y unificación

En ese punto, la veterinaria cree que falta más control por parte de las autoridades competentes. Desde las clínicas, recuerda, pueden informar y recomendar, pero no sancionar. «Nosotros no podemos obligar al propietario a vacunar si se niega», señala. Por eso insiste en la importancia de que los dueños asuman su responsabilidad antes de viajar.

Martínez defiende el pasaporte europeo como una herramienta útil. «Lo veo completo y no creo que requiera modificaciones», afirma. Sí echa en falta, en cambio, una mayor unificación en España, ya que algunas comunidades siguen utilizando documentos propios.

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Más allá del trámite, la veterinaria subraya que el pasaporte tiene una función de salud pública. «Es una manera de tener un control más efectivo, sobre todo en la vacunación de la rabia», explica. España es un país libre de rabia, pero el riesgo no desaparece por completo, especialmente por la entrada de animales procedentes de países donde la enfermedad sí circula.