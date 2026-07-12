Sanidad
UGT critica la "inseguridad" en el centro de salud de Levante y exige "medidas urgentes"
La Federación de Servicios denuncia continuos episodios de violencia que ponen en riesgo a vigilantes, sanitarios y usuarios
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno para exigir una "actuación inmediata" ante la "grave situación de inseguridad" que se vive en el entorno del punto de urgencias del centro de salud de Levante donde, aseguran, los "continuos episodios de violencia están poniendo en riesgo la integridad de los vigilantes de seguridad" y, con ello, la del personal sanitario y la de los propios usuarios del servicio.
La federación ugetista ha advertido en una nota de que "la situación ha alcanzado un nivel de extrema gravedad como consecuencia de la presencia continuada de grupos de gorrillas que protagonizan amenazas, agresiones y enfrentamientos violentos en las inmediaciones del centro sanitario, generando un clima de miedo e inseguridad incompatible con el normal funcionamiento de un servicio público esencial como es la atención sanitaria urgente".
Según ha recogido la denuncia presentada por UGT FeSMC, los vigilantes de seguridad "vienen soportando de forma habitual amenazas e intimidaciones" que incluyen, especialmente, a personas mayores y otros usuarios vulnerables.
Agresiones con palos y barras de hierro
Además, han señalado que "se han producido intentos de agresión con palos y barras de hierro contra el personal de seguridad, que incluso ha tenido que requisar estos objetos para evitar consecuencias aún más graves". A ello se suman, según han indicado, "peleas entre los propios gorrillas con insultos, amenazas de muerte y episodios de gran violencia que provocan situaciones de auténtico pánico entre quienes acuden al centro de salud".
La gravedad de los hechos, según han valorado desde UGT FeSMC, "quedó patente recientemente con la quema de un colchón cuyo incendio alcanzó a un vehículo del personal sanitario, evidenciando que la violencia ya está afectando tanto a las personas como a los bienes materiales del servicio sanitario".
Un refuerzo "urgente"
En su denuncia ante la Subdelegación del Gobierno, UGT FeSMC Córdoba ha reclamado "un refuerzo urgente, permanente y coordinado de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el entorno del Punto de Urgencias del Centro de Salud Levante, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia y devolver la tranquilidad tanto a los profesionales como a la ciudadanía".
A la denuncia pública se ha unido UGT SP Córdoba, señalando que la situación es "extremadamente grave y urgente", puesto que no solo afecta al servicio de Urgencias, sino que se produce también en el ámbito del propio centro de salud y sus profesionales "viven amenazados con situaciones de extrema tensión" mientras el servicio "se siente afectado por el miedo que ha surgido entre los usuarios del centro a tener que presenciar o sufrir situaciones de falta de seguridad o amenazas".
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