El incendio de Los Gallardos, en Almería, que deja por el momento 12 fallecidos y 6.600 hectáreas calcinadas, pone el foco en las carencias de planificación y prevención en una zona que incumplía la obligación de contar con un plan de emergencias, mientras los expertos analizan las causas que han convertido el siniestro en el más mortífero de España en lo que va de siglo. En la provincia de Córdoba, el incendio forestal declarado este sábado en la sierra de Rute permanece controlado, aunque aún no extinguido, después de una rápida y amplia intervención de los equipos de emergencias que evitó su propagación. Además, la capital cordobesa destaca por disponer de casi 650 fuentes públicas de agua potable repartidas por sus calles, una infraestructura que la sitúa entre las ciudades españolas con mejor acceso público a este recurso, especialmente relevante durante los episodios de altas temperaturas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Incendio de Almería

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Andalucía

Noticias relacionadas

Internacional