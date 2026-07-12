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La actualidad del domingo 12 de julio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las deficiencias en la prevención tras el devastador incendio de Almería, la evolución favorable del fuego de Rute y la amplia red de fuentes públicas de Córdoba son las noticias más destacadas de la tarde dominical

El Infoca controla el incendio forestal en Rute.

El Infoca controla el incendio forestal en Rute. / Manuel Padilla

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El incendio de Los Gallardos, en Almería, que deja por el momento 12 fallecidos y 6.600 hectáreas calcinadas, pone el foco en las carencias de planificación y prevención en una zona que incumplía la obligación de contar con un plan de emergencias, mientras los expertos analizan las causas que han convertido el siniestro en el más mortífero de España en lo que va de siglo. En la provincia de Córdoba, el incendio forestal declarado este sábado en la sierra de Rute permanece controlado, aunque aún no extinguido, después de una rápida y amplia intervención de los equipos de emergencias que evitó su propagación. Además, la capital cordobesa destaca por disponer de casi 650 fuentes públicas de agua potable repartidas por sus calles, una infraestructura que la sitúa entre las ciudades españolas con mejor acceso público a este recurso, especialmente relevante durante los episodios de altas temperaturas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Incendio de Almería

Córdoba ciudad

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