La actualidad del domingo 12 de julio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las deficiencias en la prevención tras el devastador incendio de Almería, la evolución favorable del fuego de Rute y la amplia red de fuentes públicas de Córdoba son las noticias más destacadas de la tarde dominical
El incendio de Los Gallardos, en Almería, que deja por el momento 12 fallecidos y 6.600 hectáreas calcinadas, pone el foco en las carencias de planificación y prevención en una zona que incumplía la obligación de contar con un plan de emergencias, mientras los expertos analizan las causas que han convertido el siniestro en el más mortífero de España en lo que va de siglo. En la provincia de Córdoba, el incendio forestal declarado este sábado en la sierra de Rute permanece controlado, aunque aún no extinguido, después de una rápida y amplia intervención de los equipos de emergencias que evitó su propagación. Además, la capital cordobesa destaca por disponer de casi 650 fuentes públicas de agua potable repartidas por sus calles, una infraestructura que la sitúa entre las ciudades españolas con mejor acceso público a este recurso, especialmente relevante durante los episodios de altas temperaturas.
- La zona cero del incendio de Almería incumple la obligación de tener plan de emergencias
- El incendio de Rute está controlado pero aún no extinguido mientras siguen trabajando los equipos de emergencias
- Córdoba, una de las ciudades con más fuentes por persona: Emacsa gestiona más de 800, la mayoría con agua potable
Además, destacamos estas otras noticias:
Incendio de Almería
- Directo | El Infoca da por estabilizado el incendio en Los Gallardos (Almería): mil evacuados regresarán paulatinamente a sus casas
- Pedro Sánchez visitará este lunes las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos
Córdoba ciudad
- El verano en las chabolas de Córdoba: "No dormimos ni de noche ni de día"
- La residencia de Campus Córdoba abrirá en septiembre con 240 plazas en la antigua torre de Agrónomos
- La escapada con cocina y cama propia sigue de moda en Córdoba
- Viajar con mascota también exige tener todos los papeles en regla
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Provincia
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- Un nuevo incendio cerca de una gasolinera en Palma del Río moviliza a los bomberos: se trata del segundo en tres días
Deportes
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Andalucía
- El precio del alquiler corta las alas a los universitarios andaluces: "Hay mucha más demanda que oferta, los caseros lo saben y se aprovechan de la desesperación"
Internacional
- Israel prepara el juicio por el ataque de Hamás que dejó 1.200 muertos en un nuevo tribunal militar lleno de controversias
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- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
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