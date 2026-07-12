El Festival de la Guitarra de Córdoba baja el telón con un emotivo homenaje a Blanca del Rey, que, a sus 80 años, fue coronada como reina del flamenco en un espectáculo que reunió a quince artistas y puso el broche de oro a la edición de 2026. Mientras tanto, conocemos de primera mano cómo el intenso calor del verano agrava las condiciones de vida en los asentamientos rumanos de la capital, donde decenas de familias afrontan las altas temperaturas sin agua corriente, climatización ni suministro eléctrico estable. En el ámbito empresarial, la cordobesa La Carloteña consolida su posición como una de las marcas de embutidos más reconocidas del país gracias a su apuesta por productos con un alto porcentaje de carne y una estrategia basada en la confianza de los consumidores.

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