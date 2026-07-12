La residencia de estudiantes de Campus Córdoba abrirá en septiembre en la antigua Agrónomos con 240 plazas

El proyecto Campus Córdoba continúa avanzando en la transformación de la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos con la apertura, prevista para el inicio del curso 2026-27, de su residencia de estudiantes. El alojamiento ocupará el emblemático edificio circular conocido como la torre de Agrónomos, actualmente en la recta final de las obras, y ofrecerá 240 plazas dirigidas a estudiantes universitarios, alumnos de Formación Profesional, opositores, estudiantes internacionales, deportistas y jóvenes desplazados por motivos académicos o profesionales.

La residencia, que operará bajo el nombre de Residencia La Torre, constituye uno de los proyectos más relevantes dentro de Campus Córdoba, el complejo formativo que ha recuperado el histórico recinto de Agrónomos para convertirlo en un espacio dedicado a la formación, la innovación, el emprendimiento y el empleo. El edificio, uno de los más singulares de la arquitectura contemporánea cordobesa por su diseño circular, recupera así un uso vinculado a la vida universitaria y estudiantil décadas después de albergar la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos.

Habitaciones equipadas y servicios incluidos

Según el proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, la residencia dispondrá de habitaciones individuales y dobles, todas ellas exteriores y equipadas con baño privado, climatización, televisión, armario y una zona de estudio pensada para facilitar el trabajo diario de los residentes.

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto será que el alojamiento incluirá pensión completa de lunes a domingo, además de servicio de limpieza de habitaciones, lavandería, cambio de ropa, conexión wifi de alta velocidad, recepción 24 horas y control de accesos. El objetivo, según los promotores, es que los estudiantes puedan centrarse exclusivamente en su formación sin tener que preocuparse por las tareas cotidianas.

Modelo de habitación doble de la residencia. / CÓRDOBA

El edificio contará también con una biblioteca con capacidad para 120 personas, además de salas de estudio distribuidas por las distintas plantas y zonas office para que los residentes puedan preparar pequeñas comidas o compartir tiempo de convivencia. A ello se sumarán amplias zonas comunes, dos comedores, cafetería, espacios de encuentro y una sala de cine destinada exclusivamente a los residentes.

Piscina, gimnasio y pistas deportivas

La oferta residencial se completará con instalaciones deportivas integradas dentro del propio complejo. Los residentes tendrán acceso a una piscina, gimnasio interior y exterior, zona de crossfit, pista polideportiva y pistas de pádel, configurando un modelo que combina alojamiento, formación, deporte y ocio en un mismo espacio.

La residencia contará con pistas deportivas. / CÓRDOBA

Esta combinación de alojamiento, deporte, estudio y ocio en un mismo entorno es una de las claves del proyecto. La residencia "se plantea como un lugar para vivir el curso académico de forma completa, favoreciendo tanto el rendimiento académico como el bienestar personal, la convivencia y la creación de comunidad", según sus promotores.

Una nueva pieza dentro del proyecto de Campus Córdoba

La residencia forma parte del proyecto Campus Córdoba, la iniciativa privada que está recuperando los cerca de 56.000 metros cuadrados de la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos para convertirlos en un campus dedicado a la formación profesional, la innovación y el emprendimiento.

En este espacio ya se imparten varios ciclos de Formación Profesional y está prevista la incorporación de nuevas titulaciones, con una capacidad estimada de hasta 5.000 alumnos cuando el desarrollo esté plenamente operativo.

Aunque el proyecto nace con una clara vocación estudiantil, la Residencia La Torre estará pensada para distintos perfiles vinculados a etapas de formación, desarrollo profesional o estancias prolongadas en Córdoba. Podrá acoger estudiantes universitarios, alumnos de Formación Profesional, estudiantes internacionales, opositores, deportistas, alumnos desplazados, jóvenes profesionales en formación y personas que busquen una estancia cómoda y completa en la ciudad.

Esta amplitud de perfiles permitirá que la residencia sea un punto de encuentro diverso, dinámico y enriquecedor, donde convivan personas con distintos proyectos académicos y profesionales.