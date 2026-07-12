Rescatan a un jabato tras caer a un aljibe en Cerro Muriano

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba rescataron en la noche de este sábado a una cría de jabalí que había caído al interior de un aljibe vacío en la urbanización Campoviejo, en Cerro Muriano.

La intervención se produjo pasadas las 23.30 horas, después después de recibir el aviso sobre la presencia del animal y comprobar que no podía salir por sus propios medios.

Además, la madre de la cría merodeaba por la zona, atenta a la intervención, por lo que los efectivos del SPEIS tuvieron que actuar con precaución hasta que lograron sacar al jabato del aljibe y devolverlo al campo para facilitar el reencuentro.

Una serpiente en una lavadora y una moto calcinada

La salida para rescatar al jabalí fue una de las intervenciones realizadas por los bomberos cordobeses durante la noche del sábado. Entre ellas destaca la actuación en una casa situada en el camino de las Quemadillas, donde fue localizada una pequeña serpiente en el interior de una lavadora. Los efectivos instalaron un testigo para poder capturar al reptil con seguridad.

Asimismo, el SPEIS intervino en un incendio de pastos declarado junto a la carretera A-431, en Córdoba, donde una motocicleta resultó completamente calcinada como consecuencia de las llamas.