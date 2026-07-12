El podcast cordobés que acerca la ciencia con humor conquista un premio internacional de divulgación

La 27ª edición del concurso internacional Ciencia en Acción 2026 ha premiado la labor divulgadora de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO) Manuel Mora y Alicia Jurado, responsables del podcast de divulgación Ciencia Radiante.

El certamen Ciencia en Acción está organizado por la Red Innpulso, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y del Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Real Sociedad Matemática de España, la Sociedad Española de Astronomía, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y la Sociedad Geológica de España.

En este contexto, el jurado del concurso ha concedido el primer premio ex aequo en su modalidad de Trabajos de Divulgación Científica a Ondas que iluminan: Ciencia Radiante, un modelo de alfabetización científica y transferencia social del conocimiento mediante podcast, el programa de elaboración propia que Mora y Jurado llevan a cabo desde 2023.

El fallo reconoce "su consolidación como proyecto de transferencia social del conocimiento, por sacar la ciencia de los laboratorios universitarios y situarla en la conversación y el humor, mediante un canal masivo y profesional, y por mantener un elevado rigor científico gracias a la participación directa del tejido investigador".

Cabe destacar que en el podcast, que forma parte de los recursos didácticos que ofrece la Fundación Descubre, participan con secciones propias varios investigadores de diversas especialidades, entre ellos, el Catedrático de Edafología de la Universidad de Córdoba, Vidal Barrón.

Ciencia Radiante, que se elabora gracias al convenio que tiene el Aula de Radio y Podcasting de la Universidad de Córdoba con Paradigma Radio, pretende "acercar la ciencia a la ciudadanía de una forma igualitaria, destacando en cada programa las aportaciones a la ciencia de mujeres, en muchos casos, no fueron reconocidas".

El podcast consta de diversas secciones en las que se abordan un amplio abanico de temáticas, desde noticias de ciencia y tecnología relevantes, pasando por efemérides científicas, la explicación del funcionamiento de nuestros electrodomésticos, la ciencia que subyace a nuestra vida cotidiana, las pamplinas que a veces cometen incluso grandes personalidades de la ciencia, todo ello empleando un lenguaje llano y ameno pero sin perder rigurosidad.

Ciencia Radiante puede escucharse desde la página web del Aula de Radio y Podcasting de la Universidad de Córdoba. Desde septiembre de 2025, el programa se emite paralelamente en Radio Paradigma, en el 90.2 de la FM.