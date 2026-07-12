El obispo de Córdoba señala el compromiso de Cáritas con los pobres, sin distinción de origen y sin "postulados políticos"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha destacado el compromiso de Cáritas con la atención a las personas necesitadas, sin establecer divisiones por su procedencia, al afirmar que "la dignidad de la persona, de cada persona, no depende de dónde nace, sino de la ayuda que necesita".

"Sin divisiones"

En este sentido y en una entrevista concedida a Europa Press, el obispo ha recordado que "Caritas ejerce su labor independientemente de los postulados políticos. De hecho, así lo ha hecho en otras etapas, es decir, con distintos signos, y siempre ha hecho prevalecer la ayuda y el acompañamiento a las personas por encima de su origen y de su condición. Hacer divisiones entre personas pobres no corresponde a nuestra misión".

Monseñor Fernández, en un puesto de Cáritas. / AJ González / COR

El prelado ha destacado que, "para Cáritas lo importante no es ese dato del lugar de nacimiento, sino que lo importante es la ayuda que necesitan", subrayando así el carácter universal de la labor asistencial de la organización caritativa de la Iglesia Católica en la provincia de Córdoba.

Fernández ha detallado que Cáritas ha atendido durante el año pasado a 19.103 personas en recursos de diversa índole. Ha precisado que ha ofrecido "recursos de primera necesidad, de suministro de energía, de necesidades habitacionales, y de necesidades educativas de los niños y de los jóvenes", como "un apoyo escolar".

El obispo ha subrayado, además, que la organización caritativa de la Iglesia Católica "ha atendido la formación" para el empleo "a través de la empresa de reinserción social Solemccor", y "ha dado incluso trabajo", ampliando así el espectro de intervención más allá de la asistencia inmediata.

En defintiva, Fernández ha manifestado que lo que tenga Cáritas lo va "a entregar al que lo necesite", desde la voluntad de "llegar a todos en igualdad de condiciones", aunque ha reconocido que "podremos llegar hasta donde podamos llegar", en función de los recursos disponibles.

Las administraciones

A este respecto, el obispo ha hecho una petición expresa a las administraciones para que "no bajemos los brazos, que las necesidades son muchas", y ha recordado que "la dignidad" de las personas "no depende de dónde vienen sino de ser hijas de Dios", de modo que "hay que atender al necesitado por encima de todo".

Trabajador de Solemccor. / Víctor Castro

En cualquier caso, ha valorado positivamente la relación con las distintas administraciones públicas presentes o con representación en la provincia, y ha asegurado que "la relación ha sido cercana y ha sido cordial", y ha destacado especialmente los contactos mantenidos durante su visita pastoral por toda la provincia.

El obispo ha resaltado que se han producido "detalles de colaboración de distinto tipo o abordaje de problemáticas concretas", en materia de vivienda o respecto a la Casa de Acogida, áreas donde "evidentemente la Iglesia está trabajando ya, pero necesita el apoyo también de las instituciones".

Visita del Papa

En cuanto a la reciente visita a España del Papa León XIV, al que Jesús Fernández acompañó, en su condición de presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, durante su paso por el Cedia 24 Horas de Cáritas en Madrid, el obispo de Córdoba ha afirmado que así se ha evidenciado "la rica actividad de la Iglesia", que "no solo se ciñe a la oración, sino que también tiene una presencia pública importante".

El papa León XIV, en una imagen de archivo. / FILIPPO MONTEFORTE / AFP

De hecho, "la mirada, especialmente compasiva, misericordiosa y comprometida del Papa, se ha visto reflejada en esa visita al Cedia 24, pero también a la cárcel de Brians en Cataluña, y en su presencia en el puerto de Arguineguín, donde la cercanía a los inmigrantes fue especialmente significativa, con un discurso conmovedor, con una oración, con ese gesto de arrojar unas flores al mar".

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En definitiva, según ha concluido Jesús Fernández, "con sus palabras, el Santo Padre nos impulsa a todos a alzar la mirada para descubrir la dignidad de los pobres, y para animarnos a acompañarles también, como Iglesia, como sociedad, sin tener miedo a su presencia, porque realmente, como dejó muy claro el Santo Padre, la dignidad no es cuestión de fronteras, no se pierde por cruzar una frontera".