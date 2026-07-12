María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor: "Nuestro principal problema es la falta de suelo para construir"

-¿Cuáles son sus objetivos en este nuevo mandato?

-Mi principal objetivo es seguir fortaleciendo la unidad del sector. La experiencia nos ha demostrado que, cuando las empresas trabajamos unidas, somos mucho más fuertes y defendemos mejor nuestros intereses. Quiero una Construcor cada vez más útil, más cercana y más representativa, que siga siendo el punto de encuentro de todas las empresas de la construcción y la promoción de Córdoba, independientemente de su tamaño. Una organización que escuche, que acompañe y que sea capaz de aportar soluciones. Pero hay un objetivo que para mí tiene un valor muy especial: reivindicar la figura del empresario. Creo que ha llegado el momento de hablar con normalidad de quienes arriesgan su patrimonio, crean empleo y generan oportunidades. Detrás de cada empresa hay personas, familias, sacrificios y noches sin dormir.

-Nadie mejor que usted conoce este sector y su situación en Córdoba. ¿Cuál es la realidad actual de la construcción en la provincia?

-Creo que Córdoba está viviendo uno de los momentos con más oportunidades de las últimas décadas. Tenemos grandes proyectos en marcha, como la Base Logística , una demanda muy importante de vivienda y empresas sólidas, con experiencia, capacidad técnica y una enorme ilusión por seguir invirtiendo. Pero también debemos ser realistas. Seguimos conviviendo con problemas estructurales que frenan ese crecimiento.

-¿Cuáles son esos problemas?

-El principal es la falta de suelo listo para construir. El suelo es la materia prima de la vivienda y hoy sigue siendo escaso porque los procesos urbanísticos son demasiado largos. No podemos tardar diez, quince o incluso veinte años en transformar un suelo mientras miles de familias necesitan una vivienda. A ello se suman el incremento de los costes de construcción, la elevada carga fiscal, la falta de mano de obra cualificada y unos procedimientos administrativos que ralentizan inversiones que podrían estar generando empleo y riqueza mucho antes.

-Uno de los caballos de batalla de las constructoras es el de las licitaciones de la obra pública, que siempre suele estar por debajo de las expectativas. ¿Es buen momento para la obra pública?

-La obra pública siempre es una buena inversión. No solo porque genera empleo y actividad económica, sino porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos y hace más competitivos nuestros municipios. El problema no es si es un buen momento, el problema es cómo se planifica y cómo se ejecuta. Necesitamos que las administraciones liciten más, pero sobre todo que liciten mejor. Los proyectos deben salir con presupuestos ajustados a la realidad del mercado y contemplar mecanismos que permitan actualizar los precios cuando concurran circunstancias extraordinarias. No tiene sentido ejecutar en 2026 una obra calculada con precios de hace varios años. También es fundamental que los proyectos estén bien redactados desde el principio.

-¿Qué proyectos de obra pública son prioritarios en Córdoba?

-Todos los proyectos son importantes, pero debemos dar prioridad al agua. El agua es vida, desarrollo, empleo, agricultura, industria y es futuro. Por eso las infraestructuras hidráulicas deben ser una prioridad para todas las administraciones. Pero Córdoba necesita mucho más. Necesitamos seguir mejorando nuestras comunicaciones. La conversión de la N-432 en autovía sigue siendo una reivindicación histórica, igual que la mejora de muchas carreteras de la provincia para garantizar la seguridad y favorecer el desarrollo económico. También debemos seguir apostando por el suelo industrial, la regeneración urbana, la rehabilitación de nuestros barrios, la recuperación del casco histórico y las infraestructuras que acompañen el crecimiento que está viviendo Córdoba. Invertir en infraestructuras nunca es un gasto, es invertir en oportunidades.

-Su reelección coincide con la nueva legislatura de la Junta de Andalucía. ¿Qué le pide a la nueva Consejería de Fomento?

-Lo primero, que mantenga el diálogo permanente con el sector. En los últimos años se ha demostrado que cuando las administraciones escuchan a quienes estamos cada día sobre el terreno, las decisiones suelen ser mejores. A la nueva Consejería le pediría que continúe impulsando la simplificación administrativa y la agilización de los procedimientos urbanísticos. También necesitamos más suelo disponible. En este sentido, las medidas impulsadas por la Junta para flexibilizar determinados usos del suelo y facilitar la construcción de vivienda asequible me parecen un paso en la buena dirección. La colaboración público-privada también será decisiva. La vivienda es un derecho constitucional y las administraciones tienen la responsabilidad de hacerlo posible, pero quienes construimos las viviendas somos las empresas. Por eso necesitamos un marco de colaboración equilibrado, que facilite suelo, ofrezca estabilidad y garantice que las inversiones sean viables.

-En los últimos años se han dado bastantes casos de empresas que han desistido de terminar o asumir obras que le han sido asignadas por no poder cumplir con el presupuesto final, casi siempre por las subidas de los precios de los materiales. ¿Sigue ocurriendo? ¿Hay manera de combatir esa situación?

-Sí, aunque afortunadamente con menos intensidad que en los momentos más complicados de los últimos años. El problema es que muchas obras se licitaron con unos precios que hoy ya no responden a la realidad del mercado y con contratos que no contemplaban mecanismos suficientes para adaptarse a circunstancias excepcionales. Los empresarios estamos acostumbrados a asumir riesgos; forma parte de nuestra actividad. Pero una cosa es asumir el riesgo empresarial y otra muy distinta tener que ejecutar una obra sabiendo desde el primer día que las condiciones económicas la hacen inviable. Por eso es tan importante que las administraciones liciten proyectos con presupuestos actualizados, redactados con rigor y que incorporen mecanismos ágiles de revisión de precios. También debemos mejorar la calidad técnica de muchos proyectos.

-Aunque suene regular, el tren de borrascas ha generado un nicho de actividad importante para el sector durante los últimos meses.

-Es cierto. Las lluvias han obligado a actuar sobre carreteras, cauces, puentes, edificios e infraestructuras y eso ha generado una importante actividad para nuestro sector. Pero creo que la reflexión debe ir mucho más allá. No podemos conformarnos con reparar los daños cada vez que se producen. Tenemos que invertir mucho más en prevención. Necesitamos mejores infraestructuras hidráulicas, conservación de cauces, sistemas de drenaje, carreteras preparadas para fenómenos meteorológicos extremos y una planificación que anticipe los problemas antes de que aparezcan. También considero importante que estas inversiones se ejecuten contando con el tejido empresarial especializado, porque nuestras empresas disponen de la experiencia, los medios y la capacidad técnica necesarios para responder con rapidez y eficacia. No es aceptable como ha ocurrido con otras administraciones, que estas emergencias se encomienden a Tragsa, es una competencia desleal. Invertir en prevención siempre resulta más rentable que reparar después los daños. El cambio climático ya no es una previsión de futuro, es una realidad y debemos prepararnos para convivir con ella.

-En estos momentos el gran problema nacional, del que no escapa Córdoba, es el de la vivienda. ¿Cuál cree que debe ser el camino para dar solución a esta cuestión?

-El problema de la vivienda no tiene una única causa y, por tanto, tampoco existe una única solución. Pero sí sabemos qué está fallando. Necesitamos más suelo disponible, agilizar los procedimientos urbanísticos, reducir la burocracia, ofrecer seguridad jurídica y facilitar la colaboración entre las administraciones y las empresas. Si no somos capaces de poner suelo en el mercado con mayor rapidez, será imposible construir al ritmo que la sociedad necesita. También debemos hablar con claridad del precio de la vivienda. Muchas veces se responsabiliza exclusivamente al promotor, cuando más del 25 % del valor de la vivienda corresponde a impuestos, tasas y cargas administrativas. En cierto modo, los promotores nos hemos convertido en recaudadores de impuestos para la Administración. Si realmente queremos viviendas más asequibles, tendremos que analizar todos los factores que influyen en ese precio. La vivienda es un derecho constitucional y las administraciones tienen la responsabilidad de facilitar que ese derecho sea una realidad. Pero las viviendas las construyen las empresas. Somos nosotros quienes invertimos, quienes asumimos el riesgo, quienes contamos con los equipos y con la capacidad técnica para hacerlas realidad. Por eso la colaboración público-privada no es una opción, es una necesidad. La vivienda necesita menos enfrentamientos y más gestión.

-¿Por qué no se promueve más Vivienda de Protección Oficial?

-Porque construir vivienda protegida solo es posible cuando los proyectos son económicamente viables. Muchas veces se piensa que basta con reservar suelo o fijar un precio máximo de venta. La realidad es bastante más compleja. Construir una vivienda protegida cuesta prácticamente lo mismo que construir una vivienda libre. Y, además, más de una cuarta parte del precio final corresponde a impuestos y cargas administrativas. Hay otro aspecto del que se habla muy poco y que influye directamente en el precio de la vivienda: el coste de las urbanizaciones. Ese coste termina repercutiendo en el precio final que paga el comprador. Si queremos vivienda más asequible, también debemos replantearnos cómo financiamos esas infraestructuras básicas. Y hay una cuestión que me preocupa especialmente y es que siempre hablamos de la vivienda protegida, pero muy poco de esos miles de jóvenes que trabajan, tienen ingresos, no cumplen los requisitos para acceder a una VPO, pero tampoco pueden comprar una vivienda libre. Muchos podrían pagar una cuota hipotecaria muy similar a lo que pagan por un alquiler, pero lo que no pueden asumir es la entrada que se les exige.

-Solo en los dos planes parciales en obras se levantarán más de 5.000 viviendas. ¿Es suficiente?

-Es una magnífica noticia y demuestra que Córdoba está viviendo un momento muy importante desde el punto de vista urbanístico. Sin duda, esos desarrollos contribuirán a aumentar la oferta de vivienda y aliviarán parte de la presión existente sobre el mercado, pero debemos ser realistas. No será suficiente. La demanda seguirá creciendo y necesitamos planificar con mucha más visión de futuro. La política de vivienda no puede funcionar a impulsos, debemos garantizar una oferta continua de suelo para evitar volver a situaciones de escasez que terminan repercutiendo directamente en el precio. También creo que debemos aprovechar mucho mejor el suelo disponible. En determinadas zonas de expansión podemos aumentar la edificabilidad y las alturas sin consumir más territorio. Eso hace la ciudad más sostenible, reduce el coste de las urbanizaciones, permite repartir el mantenimiento de los servicios públicos entre más viviendas y facilita que promociones de vivienda protegida puedan ofrecer mejores equipamientos y zonas comunes.

-¿Qué ha supuesto para la provincia que no se hayan puesto en marcha las obras de La Colada, pese a haber sido adjudicadas hace ya casi dos años? ¿Y qué suponen las obras hidráulicas para los municipios de Córdoba?

-Creo que todos hemos aprendido una lección muy importante en los últimos años: el agua no puede esperar. El agua es la mejor herramienta para fijar población en nuestros municipios. Cuando una infraestructura tan importante como La Colada se retrasa, no solo se retrasa una obra. Se retrasa la tranquilidad de miles de familias, de agricultores, de empresas y de municipios que necesitan tener garantizado un recurso tan básico como el agua. Pero no debemos quedarnos solo en La Colada. Córdoba necesita seguir invirtiendo en conducciones, conexiones entre embalses, modernización de redes, depuración, reutilización y en todas aquellas infraestructuras que permitan gestionar mejor un recurso cada vez más valioso. Creo que debemos hacer un esfuerzo entre todos para encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, la viabilidad técnica y la viabilidad económica de estas actuaciones. El agua no entiende de colores políticos, necesita acuerdos, continuidad y decisiones valientes.

-La ciudad de Córdoba está experimentando una importante evolución urbanística. ¿Se está diseñando bien la ciudad del futuro?

-Creo que Córdoba está viviendo uno de los momentos más ilusionantes de las últimas décadas y tenemos una oportunidad extraordinaria para diseñar la ciudad que queremos dejar a nuestros hijos. Pero la ciudad del futuro debe pensarse siempre desde las personas. No basta con crecer, hay que crecer bien. Necesitamos más vivienda, más suelo industrial, mejores infraestructuras, más zonas verdes, una movilidad eficiente y servicios públicos capaces de acompañar ese crecimiento. También debemos aprovechar mucho mejor el suelo disponible. En las zonas de expansión, una mayor edificabilidad y más altura, allí donde sea compatible con el entorno, permiten construir más viviendas sin consumir más territorio. Eso hace la ciudad mucho más sostenible, reduce el coste de las urbanizaciones, permite repartir el mantenimiento de los servicios públicos entre más vecinos y facilita que promociones de vivienda protegida puedan ofrecer mejores equipamientos y espacios comunes. Pero hay otro reto que considero igual de importante. Nuestro casco histórico. No tendría sentido que Córdoba creciera hacia el exterior mientras el centro histórico pierde población. Tenemos uno de los cascos históricos más importantes del mundo, debemos hacerlo más cómodo, más accesible y más atractivo para vivir. La regeneración urbana debe ser una prioridad, rehabilitando cuando sea posible y renovando aquellos edificios que ya no reúnen las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort que hoy se necesitan.

-¿Qué opina de las medidas que contempla el PGOM? ¿Qué otras medidas debería contemplar?

-Creo que el nuevo planeamiento representa una magnífica oportunidad para preparar la Córdoba de los próximos treinta o cuarenta años. Y precisamente por eso debemos afrontarlo con ambición. Valoro muy positivamente que exista una planificación de futuro, pero también creo que el PGOM debe ser una herramienta flexible, capaz de adaptarse a una realidad que cambia cada vez más deprisa. Las necesidades de una ciudad evolucionan constantemente y lo que hoy parece suficiente puede no serlo dentro de diez años. Por eso necesitamos un planeamiento que permita responder con rapidez a nuevas oportunidades sin tener que esperar años para modificarlo. También debemos seguir facilitando la generación de suelo residencial e industrial, simplificando los procedimientos urbanísticos y creando las condiciones necesarias para atraer inversión y generar empleo. Y quiero hacer una referencia especial al casco histórico. Necesita más flexibilidad para favorecer su regeneración y facilitar que vuelva a llenarse de vecinos, manteniendo siempre el equilibrio entre la conservación y la calidad de vida de quienes viven allí. Además, el urbanismo del futuro debe incorporar criterios de sostenibilidad desde el primer momento: más vegetación, mejor gestión del agua, barrios energéticamente eficientes y soluciones que permitan adaptarnos al cambio climático.

-¿Qué efectos tendrá la Base Logística del Ejército en el sector?

-La Base Logística es, probablemente, el proyecto más transformador que ha tenido Córdoba y su provincia en las últimas décadas. Su importancia va mucho más allá de la construcción de unas instalaciones. Va a generar empleo, atraer empresas, inversión y talento, impulsar la actividad económica y reforzar el posicionamiento de Córdoba como uno de los grandes polos logísticos e industriales de Andalucía. Para nuestras empresas supone una oportunidad para demostrar su experiencia, su capacidad técnica y su competitividad, participando tanto en las obras principales como en toda la actividad auxiliar que se generará. Pero el verdadero valor de la Base está en su efecto tractor. Debe servir para atraer nuevas empresas, desarrollar más suelo industrial, mejorar nuestras infraestructuras y abrir nuevas oportunidades para que muchos jóvenes cualificados puedan desarrollar aquí su carrera profesional sin tener que marcharse fuera.