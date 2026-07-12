La hermandad de la Buena Muerte de Córdoba organiza un tapeo benéfico para ayudar a familias venezolanas

La solidaridad cofrade volverá a ser protagonista en Córdoba con la celebración de un tapeo benéfico organizado por la hermandad de la Buena Muerte. La iniciativa, tal y como informa la corporación de la Madrugada del Viernes Santo, tiene como finalidad recaudar fondos destinados a ayudar a las familias venezolanas que atraviesan una situación de especial necesidad.

La cita se celebrará el próximo 30 de julio, a partir de las 21.30 horas, en la Real Colegiata de San Hipólito, sede canónica de la cofradía. El encuentro combinará gastronomía y convivencia en un ambiente pensado para fomentar la colaboración ciudadana y el compromiso con una causa humanitaria.

Bajo el lema «Compartir es amar en acción», la hermandad invita a todos los cordobeses a participar en esta velada solidaria, en la que cada aportación contribuirá a ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan. Según la hermandad el objetivo es «convertir una reunión fraterna en una oportunidad para canalizar la ayuda y sensibilizar sobre la realidad que viven numerosas familias en Venezuela».

Con el mensaje «Un pequeño gesto, una gran esperanza», la hermandad de la Buena Muerte hace un llamamiento a la participación para que este encuentro solidario se convierta «en una muestra de apoyo y fraternidad con el pueblo venezolano».