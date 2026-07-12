Ayuda humanitaria
La hermandad de la Buena Muerte de Córdoba organiza un tapeo benéfico para ayudar a familias venezolanas
La iniciativa cofrade pretende canalizar ayuda y sensibilizar sobre la realidad de numerosas familias en Venezuela a través de una velada fraterna
La solidaridad cofrade volverá a ser protagonista en Córdoba con la celebración de un tapeo benéfico organizado por la hermandad de la Buena Muerte. La iniciativa, tal y como informa la corporación de la Madrugada del Viernes Santo, tiene como finalidad recaudar fondos destinados a ayudar a las familias venezolanas que atraviesan una situación de especial necesidad.
La cita se celebrará el próximo 30 de julio, a partir de las 21.30 horas, en la Real Colegiata de San Hipólito, sede canónica de la cofradía. El encuentro combinará gastronomía y convivencia en un ambiente pensado para fomentar la colaboración ciudadana y el compromiso con una causa humanitaria.
Bajo el lema «Compartir es amar en acción», la hermandad invita a todos los cordobeses a participar en esta velada solidaria, en la que cada aportación contribuirá a ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan. Según la hermandad el objetivo es «convertir una reunión fraterna en una oportunidad para canalizar la ayuda y sensibilizar sobre la realidad que viven numerosas familias en Venezuela».
Con el mensaje «Un pequeño gesto, una gran esperanza», la hermandad de la Buena Muerte hace un llamamiento a la participación para que este encuentro solidario se convierta «en una muestra de apoyo y fraternidad con el pueblo venezolano».
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
- Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»