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Los fallecidos en Córdoba el domingo 12 de julio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 13 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Trujillo González

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La Inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

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