La escapada con cocina y cama propia sigue de moda en Córdoba

Con cocina, salón, cama arriba o abajo, aire acondicionado, baño y casi todo lo necesario para viajar sin depender demasiado de nadie. Una de las formas más divertidas y relajadas de moverse en verano es hacerlo en caravana o autocaravana, una modalidad que vivió un auténtico boom tras la pandemia y que, lejos de desaparecer, se ha consolidado. En Córdoba, alquilar una autocaravana en temporada alta puede rondar entre los 150 y los 175 euros al día, mientras que comprar una exige ya una inversión que difícilmente baja de los 70.000 euros.

HerloHobby es una de las empresas decanas en alquiler, compra y venta de caravanas y autocaravanas en la capital. Empezó en 1982 y ahora Rafael Calderón, segunda generación al frente del negocio, explica que los vehículos han evolucionado mucho en estas cuatro décadas, sobre todo en confort, equipamiento, seguridad, eficiencia y autonomía. Hoy, apunta, no tienen nada que ver con aquellos primeros modelos mucho más básicos.

Pero no solo han cambiado los vehículos. También lo ha hecho el perfil del usuario, que se ha abierto a «un abanico de gente mucho más amplio y variado», especialmente en el último lustro. «A raíz del covid entró mucha gente nueva, clientes sin experiencia y con un perfil mucho más diverso», explica Calderón.

En el caso del alquiler, las autocaravanas atraen a un público más joven, con menor poder adquisitivo y con ganas de probar una forma distinta de viajar. Muchos llegan influenciados por las redes, que han ayudado a impulsar el negocio. Otros lo hacen «después de descubrir el camping y sentir ese gusanillo». Eso sí, Calderón asegura que «una vez prueban, suelen repetir».

Entre quienes probaron y repitieron está Julia Hoyo, que viaja junto a su marido, Antonio Hurtado, y su hija. Llevan quince años recorriendo Europa en autocaravana y se confiesan «enamorados» de esta forma de viajar. Para Antonio, «su sueño siempre había sido tener una», explica Julia, así que un año, mientras buscaban una para alquilar, se les presentó una oportunidad y «decidimos comprarla», cuenta.

Desde entonces han viajado por todo Portugal, el norte de España, Francia, Bélgica, los Dolomitas, los Alpes, la Selva Negra alemana y hasta Disneyland París. De esta manera de conocer mundo, Julia destaca que «llevas tu casa a cuestas» y que les permite «hacer rutas a nuestro gusto y tranquilamente».

Eso sí, también lamentan que el auge de esta modalidad de viaje no haya ido acompañado de un mayor despliegue de áreas de estacionamiento, por lo que «cada vez resulta más complicado aparcar».

Por su parte, Mari Carmen González lleva toda la vida viajando en caravana. Era la «pasión» de sus padres y no conoce otra forma de hacerlo. Con su marido y sus hijos lleva más de tres décadas saliendo así, y también les ha inculcado ese amor por el mundillo. «La independencia, la tranquilidad y la conexión con la naturaleza de la caravana no te la da nada», asegura.

Cree que el sector se ha expandido mucho, lo que también ha multiplicado los cámpings disponibles, cuando «antes era complicado encontrar». En su caso, ha viajado casi siempre por Andalucía, que «nos la conocemos de arriba abajo». Para ella, es una forma de salir de casa que «no es para todo el mundo».

Precios y tiempo de viaje

El tiempo medio de alquiler en temporada alta se sitúa entre diez y quince días, con un coste de 175 euros por jornada. En temporada media, el precio baja a 150 euros, y en temporada baja se queda en 125. En esos meses de menor demanda, las escapadas suelen ser más cortas, de entre tres y cinco días, principalmente durante puentes o fines de semana largos.

El público también cambia según el tipo de vehículo. La caravana suele atraer a familias que buscan instalarse varios días en un camping, con un ambiente más tranquilo y familiar. Su principal ventaja, explica Calderón, es que una vez instalada en el camping, el coche queda libre para moverse por la zona, entrar en pueblos o desplazarse con más facilidad.

La autocaravana, en cambio, es para quienes quieren moverse más, hacer rutas largas y combinar distintos destinos en un mismo viaje. Suele atraer a usuarios con mayor poder adquisitivo y una edad media algo más elevada, además de a familias que buscan versatilidad. «La autocaravana se presta a hacer más viajes de playa y montaña que de centros de ciudades. Es un viaje diferente, pero muy bonito», recalca Calderón.

La diferencia de precio entre una opción y otra también es considerable. Una caravana de gama de entrada puede costar entre 20.000 y 30.000 euros, mientras que en una autocaravana «los 70.000 u 80.000 euros no hay quien te los quite», apunta Calderón. A eso se suma el mantenimiento, mucho más exigente en el caso de las segundas, y los requisitos de conducción según el modelo y el peso del vehículo.

Antonio Hurtado y su hija. / Córdoba

Gran demanda

Con la pandemia, esta forma de viajar vivió «un boom espectacular». Las cifras se han moderado en los últimos años, reconoce Calderón, pero porque aquel crecimiento «no tenía ningún sentido» por lo elevado que fue. Aun así, cree que el sector atraviesa un momento «muy positivo» y que la demanda se ha estabilizado en niveles altos.

Ese impulso lo constata también Juan de Casco, responsable de Autocaravanas Córdoba, negocio que abrió precisamente tras la pandemia, en 2022. Desde entonces, asegura, la actividad «no ha parado de crecer». En su caso, dedicado únicamente al alquiler de autocaravanas, explica que para este verano está «todo prácticamente lleno» y que las reservas que está dando ya son «para septiembre».

De Casco cree que el crecimiento responde a una combinación clara: «Hay mucha demanda y poca oferta». Quienes alquilan autocaravanas suelen ser familias con cierto poder adquisitivo que priorizan la movilidad y la versatilidad en el viaje. «Moverte y pasar el día donde y cuando quieras... Es el viaje idílico», comenta con una sonrisa.

Durante la temporada alta, lo habitual es que los vehículos se alquilen entre siete y diez días. También aquí se repite una constante: «Casi todo el mundo repite», hasta el punto de que muchos clientes, al devolver la autocaravana, dejan ya apalabrada la reserva del año siguiente. Sus precios son de 150 euros al día en temporada alta y 135 en temporada baja. En cuanto a lo más demandado en los últimos años, no tiene dudas: «Sin duda, que las autocaravanas tengan aire acondicionado».

Para el cordobés Pedro Miguel González, exsecretario de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma, aunque el ritmo de matriculaciones ha bajado en los últimos años, el sector «sigue subiendo año a año». A su juicio, esta forma de viajar ha entrado en una fase de «crecimiento consolidado» y el perfil de usuario se ha diversificado mucho. González recuerda, no obstante, que siguen existiendo problemas en muchos municipios para este tipo de turismo, especialmente por la regulación de aparcamientos y pernoctas. Aun así, cree que la tendencia es clara y que cada vez hay más personas interesadas en viajar de esta manera, bien mediante alquiler, bien dando el paso a la compra.

En cuanto a la venta de vehículos, señala que los precios «han subido muchísimo», primero por la crisis de los microchips y después por la combinación de «alta demanda y baja oferta». De hecho, asegura que en algunos casos, si se encarga una autocaravana, pueden pasar meses hasta recibirla.

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Sobre el equipamiento, González apunta que «el abanico es impresionante». En los últimos años han ganado terreno las furgonetas camperizadas de gran volumen, porque «son más ágiles y lo tienen todo a mano». También se demandan cada vez más vehículos con aire acondicionado, gas GLP y accesorios que permitan viajar con mayor autonomía.