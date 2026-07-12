Córdoba cambia el ventilador por la ventana: el calor pierde fuelle este domingo

Después de varias noches en las que el ventilador parecía un miembro más de la familia y el aire acondicionado trabajaba horas extra, Córdoba recupera algo que en verano se agradece casi tanto como una piscina: poder dormir con la ventana abierta. La provincia encara este domingo una nueva jornada de alivio, con temperaturas más contenidas durante el día y, sobre todo, con mínimas que permitirán descansar mucho mejor.

La tregua iniciada el viernes no solo continúa, sino que se deja notar especialmente cuando cae el sol. Atrás quedan, al menos por ahora, las noches más pesadas del último episodio de calor intenso. Eso sí, conviene no confiarse demasiado: el verano solo ha levantado el pie del acelerador y la Aemet ya anticipa que las máximas volverán a repuntar con el comienzo de la semana.

El tiempo en Córdoba este domingo

La jornada de hoy, domingo 12 de julio, estará marcada por cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y, de forma puntual, algunas nubes bajas durante las primeras horas del día. Además, soplarán vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas volverán a bajar en buena parte de la provincia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 35º, en Lucena entre 16º y 32º, en Pozoblanco entre 17º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 32º.

El tiempo en Córdoba este lunes

La previsión de la Aemet para este lunes apunta a un nuevo ascenso de las temperaturas máximas, que volverán a situarse en torno a los 36 grados en Córdoba capital, mientras que los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas matinales en la Campiña.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 13º y 36º, en Lucena entre 15º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 33º.

La tregua térmica continuará en Córdoba la próxima semana

Todo apunta a que la próxima semana comenzará con tiempo plenamente veraniego, pero sin un nuevo episodio de calor extremo a corto plazo. La Aemet prevé para el lunes cielos despejados o poco nubosos y temperaturas que se mantendrán en valores muy parecidos a los del fin de semana, con máximas alrededor de los 35 grados en la capital.

Esta será la tónica de buena parte de la semana, aunque habrá que estar atentos al viernes 17 de julio, fecha en la que podrían volver las marcas de 40 °C a la capital y la provincia.