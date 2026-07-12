Córdoba tiene casi 650 fuentes en sus calles donde beber agua potable, 616 bebederos y 30 ornamentales

Están por todas partes aunque no siempre saltan a la vista. Camufladas entre el mobiliario urbano, la abundancia de fuentes públicas donde refrescarse y reponer líquidos son un signo de identidad de Córdoba, una tradición cuyo origen se remonta a la colonia patricia romana. Fue entonces cuando la ciudad empezó a poblarse de fuentes monumentales y de pequeñas fuentes de abastecimiento que más tarde, con la llegada de los musulmanes se convirtieron en baños, albercas, espacios para las abluciones, afianzándose así una fuerte cultura hidráulica que fue cambiando con los años y que ha llegado hasta nuestros días, reforzada por las políticas públicas que se asentaron a mediados del siglo pasado con la fundación de la empresa de abastecimientos Emacsa.

Hoy por hoy, las fuentes no son en Córdoba un mero objeto decorativo sino una necesidad que ayuda a mitigar los rigores del verano. Emacsa gestiona actualmente más de 800 fuentes públicas de las cuales 646 tienen agua potable apta para el consumo humano. Esto supone la presencia de una fuente de agua potable por cada 500 habitantes. En total, pueblan el término municipal 616 bebederos y 193 fuentes ornamentales. De estas últimas, 30 tienen agua potable. Resulta fácil distinguir cuáles son aunque la norma no escrita podría ser que si en la fuente no se indica lo contrario, es que el agua se puede beber.

Los cordobeses encuentran alivio en las fuentes / Víctor Castro

Casi 200 fuentes ornamentales

Las casi 200 fuentes ornamentales están distribuidas principalmente por el casco histórico de Córdoba, donde su uso ha ido evolucionando con los años. Destacan algunas fuentes emblemáticas por su antigüedad, por su belleza y por su especial protección, entre ellas, la Fuente del Potro de 1577, la Fuente de la Plaza de San Andrés de 1664, la de la calle San Fernando que sirvió como abrevadero hasta 1796, la Fuente de la Piedra Escrita de 1721, la Fuente de Santa Catalina del siglo XVIII en el exterior de la Mezquita y la Fuenseca, cuyas primeras referencias son de 1495 y que tras una remodelación realizada en 1808 luce su aspecto actual en piedra con cuatro caños y un gran pilón.

Una persona rellena una botella de agua en una fuente bebedero de la Judería de Córdoba. / Manuel Murillo

Las fuentes ornamentales funcionan con un circuito cerrado de agua y en la gran mayoría no se puede beber de ellas. Es el caso de la fuente de la plaza de San Lorenzo, de la fuente de la Salud que se encuentra en la plaza de la Magdalena, la del Huerto Hundido o la fuente de la plaza de San Agustín.

Aunque hay quien asegura que el agua de determinadas fuentes procede de veneros o pozos, todas las consideradas aptas para el consumo surten agua «procedente de la Red de Abastecimiento de Emacsa», asegura su presidente, Daniel García Ibarrola. Esa idea no es del todo errónea, ya que en el pasado muchas de ellas se abastecían con agua de veneros como la fuente de la Plaza de San Rafael, donde hoy se bebe agua potable. García Ibarrola indica que «no hay una distribución por barrios predefinida, sino que se instalan siguiendo criterios urbanísticos, históricos y paisajísticos con el objetivo principal de que haya bebederos repartidos por toda la ciudad». Eso no significa que no haya zonas con una mayor concentración de fuentes, sobre todo, en algunos jardines y plazas, porque su función como espacio de ocio hace que se concentren más personas, y en el casco histórico.

Un hombre bebe agua en la fuente del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. / Manuel Murillo

García Ibarrola ha destacado el objetivo de Emacsa de mejorar la gestión de las fuentes de Córdoba a través de su plan director, que está llevando a cabo acciones para el arreglo y actualización de las fuentes más deterioradas, así como el mapeo de todas las existentes a través de la nueva app Fuentes de Córdoba, que permite a los ciudadanos no solo localizar más de 600 fuentes, conocer su historia, si se puede beber en ellas o no, y alertar de roturas y problemas de mantenimiento. Del total de fuentes identificadas en la aplicación, 571 se encuentran en el núcleo urbano, 40 en la zona de El Higuerón, 22 en Villarrubia, 4 en la zona de Trassierra, 7 en Cerro Muriano 27 en Alcolea y 4 en Santa Cruz.

Innovación en las fuentes bebedero

Cuando la ciudad crece, los planes de urbanización obligan a tener en cuenta no solo la planificación de las calles, las zonas ajardinadas o los servicios públicos, sino también cuestiones como las fuentes. García Ibarrola asegura que «los barrios nuevos se están surtiendo de fuentes bebederos». Para mejorar la utilidad de estas fuentes, «se está trabajando en nuevos modelos más accesibles, que hagan más fácil el consumo para personas con necesidades especiales y que incorporen además sistemas que hagan posible que las mascotas puedan beber». Tampoco se descarta la instalación de algunas fuentes ornamentales.

Un perrito se refresca en una de las fuentes de la plaza de Las Tendillas. / Manuel Murillo / COR

Según García Ibarrola, no existe una recomendación o normativa nacional que establezca cuántas fuentes debe haber en función de la población. «Depende de la planificación de cada municipio y de las características propias del territorio, en el caso de Córdoba, de cuestiones como las altas temperaturas que obligan a ofrecer a la población el máximo número de puntos de hidratación». Aunque no existe un ránking de ciudades en función del número de fuentes públicas que poseen, hay estudios como el elaborado por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU que sitúa a Córdoba como una de las ciudades con más fuentes por persona de España. Basta con compararse con otras ciudades del entorno para ver que Córdoba está en una posición aventajada. Sevilla tiene solo 168 fuentes públicas, lo que supone una media de una fuente por cada 4.092 habitantes; Málaga con unas 350 fuentes de agua potable para más de 600.000 habitantes y Granada que cuenta con 286 bebederos y fuentes públicas, a razón de una fuente por cada 820 habitantes. Si tienen sed, miren a su alrededor, seguro que encuentran una fuente cerca.