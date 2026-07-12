Besamanos de la Virgen del Carmen en San Cayetano: días, horarios y cómo visitar la celda de Santa Teresa

La iglesia conventual de San Cayetano vive ya los momentos más intensos de los cultos en honor a Nuestra Señora del Carmen Coronada. Tras varios días de novena, en los que numerosos fieles han acudido al templo para participar en la eucaristía y preparar espiritualmente la festividad carmelitana, la Archicofradía y la comunidad carmelita del convento de San José afrontan una de las citas más esperadas del calendario devocional: el solemne besamanos a la Santísima Virgen, antesala de la celebración del 16 de julio.

Con la festividad de la Virgen del Carmen cada vez más próxima, San Cayetano vuelve a convertirse en un punto de encuentro para los devotos de la Reina del Carmelo, que durante estos días intensifican sus muestras de fe y cariño hacia la imagen coronada. Como cada año, la recta final de la novena supone un tiempo de especial recogimiento y preparación para vivir una solemnidad que reúne a centenares de personas en torno a una de las advocaciones marianas de gloria con mayor tradición en Córdoba.

Besamanos del Carmen de San Cayetano el año pasado. / CÓRDOBA

Días y horarios del besamanos

Como culminación de estos cultos preparatorios, Nuestra Señora del Carmen Coronada permanecerá expuesta en besamanos los días 12, 13 y 14 de julio.

El sábado 12 de julio, los fieles podrán venerar a la imagen en horario de 10.00 a 14.00 horas y, posteriormente, desde las 18.00 horas hasta la finalización de la Santa Misa.

El domingo 13 y el lunes 14 de julio, el besamanos se desarrollará desde las 18.00 horas hasta el término de la celebración eucarística.

Visita a la celda de Santa Teresa

Durante los días del besamanos, quienes visiten el convento también podrán acceder a la celda de Santa Teresa de Jesús, situada en la clausura. Se trata de un espacio de gran valor histórico, artístico y espiritual, dedicado a la gran reformadora de la Orden Carmelita, que podrá visitarse en el mismo horario establecido para la veneración de la Virgen.

La Archicofradía recuerda que tanto el besamanos como la visita a la celda de Santa Teresa se interrumpirán diariamente a las 19.45 horas con motivo de la exposición del Santísimo Sacramento. Posteriormente, a las 20.30 horas, tendrá lugar la Santa Misa de la novena, reanudándose la veneración una vez concluida la celebración.

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La cuenta atrás para la gran fiesta del 16 de julio ya ha comenzado. Los últimos cultos y el tradicional besamanos permitirán a los fieles prepararse para una de las celebraciones religiosas más arraigadas del verano cordobés, renovando una devoción centenaria que sigue viva generación tras generación.