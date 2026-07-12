El Ayuntamiento de Córdoba interviene en 17 asentamientos rumanos para prevenir riesgos de incendio

El incendio que arrasó varias chabolas del asentamiento situado junto al centro comercial Zahira, en julio de 2025, supuso un punto de inflexión en la actuación municipal sobre estos enclaves. Tras el desalojo de unas 40 personas y las posteriores labores de limpieza y retirada de los restos calcinados, el Ayuntamiento de Córdoba decidió impulsar un plan de actuación integral dirigido a los 17 asentamientos que tiene identificados en la ciudad.

La iniciativa quedó coordinada por la Delegación de Servicios Sociales, en colaboración con Policía Local, bomberos, Protección Civil, Infraestructuras, Parques y Jardines y Sadeco. Según explica el área de Servicios Sociales, el protocolo no se limita a responder cuando se produce una emergencia, sino que busca prevenir situaciones de riesgo antes de que ocurran.

Para ello, según explicaron, se realizan inspecciones en cada asentamiento con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad, detectar posibles riesgos de incendio o inundación y desarrollar labores de información y concienciación con las personas que residen en ellos. La intervención también contempla la retirada de residuos, la limpieza del entorno y otras actuaciones coordinadas entre las distintas áreas municipales cuando se consideran necesarias.

El Ayuntamiento subraya que se trata de una intervención individualizada en cada asentamiento. Antes de actuar, un equipo técnico analiza las necesidades concretas de cada enclave y diseña una respuesta integral que abarca todo el proceso, desde la valoración inicial hasta la ejecución de las medidas previstas. En un primer momento se dio prioridad a los asentamientos donde viven menores de edad y, según la Delegación de Servicios Sociales, el plan se ha completado ya en los 17 asentamientos censados en la capital.

Alimentos y formación

Además, el Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Acisgru han firmado un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto Quien sabe hablar, sabe defenderse, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social.

El programa beneficiará a 120 personas y combinará la distribución de alimentos y productos de higiene con talleres centrados en la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la mejora de las relaciones con instituciones públicas.

Las actividades se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2026 e incluirán dinámicas prácticas, ejercicios de escucha activa y representaciones de situaciones reales relacionadas con el ámbito familiar, escolar y administrativo. El Ayuntamiento financiará íntegramente el proyecto con una aportación de 30.000 euros.