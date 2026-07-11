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La actualidad del sábado 11 de julio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Un grave incendio forestal en Rute, la evolución del devastador fuego de Los Gallardos y la marcha de Jesús Aguirre de la Presidencia del Parlamento andaluz centran la actualidad de este sábado

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

Manuel Padilla

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El incendio forestal declarado este sábado en el Pinar de Rute ha movilizado un amplio dispositivo del Infoca, que ha logrado estabilizar las llamas tras varias horas de intenso trabajo en un fuego que obligó a cortar una carretera y dejó, al menos, un herido leve. Mientras tanto, la atención continúa puesta en el incendio de Los Gallardos (Almería), que deja doce fallecidos, 23 personas sin localizar y unas 6.600 hectáreas calcinadas, con más de 500 profesionales y 32 medios aéreos volcados en una jornada clave para su control. En el ámbito político, Jesús Aguirre abandona la Presidencia del Parlamento andaluz apenas un mes después de su reelección para asumir un escaño en el Senado por designación autonómica. Será Ana Mestre quien tome el relevo al frente de la Cámara.

Además, destacamos estas otras noticias:

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