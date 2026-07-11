La actualidad del sábado 11 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La recta final de las obras del tanque de tormentas, el devastador incendio de Los Gallardos que deja al menos 12 fallecidos y el pase de España a las semifinales del Mundial tras vencer a Bélgica marcan la actualidad matutina
Las obras del tanque de tormentas que ejecuta Emacsa en el Balcón del Guadalquivir afrontan su fase decisiva y darán paso a la remodelación de este espacio junto al río, que contará con más zonas verdes y nuevas pérgolas para mejorar el confort de los ciudadanos. Este sábado, todas las miradas siguen puestas en el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha causado al menos 12 fallecidos, mantiene a 23 personas sin localizar y ha obligado a desalojar a más de 1.400 vecinos tras arrasar unas miles de hectáreas. En el apartado deportivo, la Selección Española ha sellado su clasificación para las semifinales del Mundial de Estados Unidos después de imponerse a Bélgica (2-1) y se medirá ahora a Francia por un billete para la final.
- La obra del tanque de tormentas encara su recta final y da paso a la urbanización del Balcón del Guadalquivir
- Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno"
- La pizarra de De la Fuente mete a España en semifinales
Incendio de Almería
- Directo | Sigue en directo la última hora sobre el incendio de Los Gallardos (Almería)
- Desalojados por el incendio de Los Gallardos: "No tuvimos otra opción, tuvimos que dejar nuestra casa"
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