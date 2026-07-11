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La actualidad del sábado 11 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La recta final de las obras del tanque de tormentas, el devastador incendio de Los Gallardos que deja al menos 12 fallecidos y el pase de España a las semifinales del Mundial tras vencer a Bélgica marcan la actualidad matutina

Vista aérea de dron del tanque de tormentas.

Vista aérea de dron del tanque de tormentas. / Córdoba

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Las obras del tanque de tormentas que ejecuta Emacsa en el Balcón del Guadalquivir afrontan su fase decisiva y darán paso a la remodelación de este espacio junto al río, que contará con más zonas verdes y nuevas pérgolas para mejorar el confort de los ciudadanos. Este sábado, todas las miradas siguen puestas en el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha causado al menos 12 fallecidos, mantiene a 23 personas sin localizar y ha obligado a desalojar a más de 1.400 vecinos tras arrasar unas miles de hectáreas. En el apartado deportivo, la Selección Española ha sellado su clasificación para las semifinales del Mundial de Estados Unidos después de imponerse a Bélgica (2-1) y se medirá ahora a Francia por un billete para la final.

Incendio de Almería

Además, destacamos estas otras noticias:

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