Las obras del tanque de tormentas que ejecuta Emacsa en el Balcón del Guadalquivir afrontan su fase decisiva y darán paso a la remodelación de este espacio junto al río, que contará con más zonas verdes y nuevas pérgolas para mejorar el confort de los ciudadanos. Este sábado, todas las miradas siguen puestas en el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha causado al menos 12 fallecidos, mantiene a 23 personas sin localizar y ha obligado a desalojar a más de 1.400 vecinos tras arrasar unas miles de hectáreas. En el apartado deportivo, la Selección Española ha sellado su clasificación para las semifinales del Mundial de Estados Unidos después de imponerse a Bélgica (2-1) y se medirá ahora a Francia por un billete para la final.

Incendio de Almería

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