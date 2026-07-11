Segunda convocatoria ciudadana en favor de los cines de verano, este domingo en la Plaza de San Agustín

La plaza de San Agustín acogerá la noche del domingo 12 de julio, a las 22.15 horas, una nueva convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano de Córdoba, espacios estrechamente ligados a la vida cultural, vecinal y sentimental de la ciudad. Tras la gran acogida de la primera acción celebrada el pasado 29 de junio en la Plaza de la Fuenseca, la reivindicación se traslada ahora a otro enclave de la ciudad.

Bajo el lema Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas, la convocatoria invita de nuevo a la ciudadanía a acudir con su propia silla y compartir una breve proyección al aire libre. En esta ocasión, se proyectará Viaje a la luna, de Georges Méliès, acompañada por música en directo. Serán quince minutos de cine, plaza y reivindicación con los que recordar que los cines de verano forman parte de una manera profundamente cordobesa de vivir las noches estivales: al aire libre, en comunidad y compartiendo cultura.

Convocatoria anónima

La iniciativa surge ante "la amenaza que pesa sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, espacios que durante décadas han formado parte de la memoria de varias generaciones de cordobeses y cordobesas. Más allá de cualquier expediente, trámite administrativo o situación urbanística concreta, la convocatoria quiere llamar la atención sobre el valor cultural, patrimonial e inmaterial de estos lugares", subraya la nota de prensa.

Concentración en favor de los cines de verano en el cine Fuenseca. / Víctor Castro / COR

"Los cines de verano no son únicamente solares o parcelas: son espacios de encuentro, convivencia y memoria colectiva que forman parte de la identidad de Córdoba. La acción no está promovida por ningún organismo, partido político, asociación ni institución. Se trata de una invitación ciudadana abierta a todas las personas que quieran participar y contribuir a mantener viva esta reivindicación", defienden los organizadores.

El texto difundido a través de las redes sociales resume el espíritu de esta segunda convocatoria anónima: «Como mayo sin patios, como verano sin silla en la puerta, como zaguán sin corriente, como julio sin olor a jazmín, como agosto sin persiana bajada, como salmorejo sin telera, como velá sin campanitas, como azotea sin tendedero, como la cuesta del Bailío sin encalar. Como Córdoba sin Córdoba. Como un cine de verano convertido en solar. Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas. Esta vez, la luna baja a San Agustín. Ven con tu silla el domingo 12 de julio a las 22:15 horas, en la Plaza de San Agustín. Proyectaremos Viaje a la luna, de Georges Méliès, con música en directo. Serán quince minutos de cine, plaza y reivindicación. Te esperamos. Sin ti no hay función».