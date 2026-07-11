De la ronda Norte a la BLET: los retos pendientes de la Junta de Andalucía en Córdoba hasta 2030

El recién formado Gobierno andaluz estrena una nueva legislatura en la que han cambiado los socios de Juanma Moreno, pero continúa habiendo que encarar los mismos retos y proyectos en la provincia de Córdoba. Estas son una veintena de actuaciones sanitarias, hidráulicas o viarias que tendrá que acometer la Junta de Andalucía hasta 2030.

Autovía del Olivar. Se trata de una de las principales infraestructuras pendientes en el sur de la provincia, que unirá Jaén y Sevilla por Córdoba. En la provincia cordobesa solo está construido el tramo de unos diez kilómetros entre Cabra y Lucena. Queda por impulsar el resto de la A-318, que debe conectar municipios como Cabra, Lucena y Puente Genil y mejorar la seguridad vial. Los cinco tramos cordobeses, salvo el correspondiente a Doña Mencía, cuentan ya con autorización ambiental. Durante la última campaña electoral, Juanma Moreno se comprometió a impulsar el inicio de todos los tramos durante la actual legislatura.

Variante de Cabra. La redacción del proyecto de la variante de Cabra, dentro de la autovía del Olivar, está prevista para el año próximo. Contará con ocho kilómetros y tendrá un coste estimado de 76 millones. La Junta espera tener el proyecto actualizado de la variante de Cabra antes de final de año.

Zona por la que discurrirá la variante de Cabra en la Autovía del Olivar. / José Moreno

Mejora de la A-306. Sigue pendiente la mejora de esta carretera en el tramo que va desde El Carpio hasta Torredonjimeno. Los vecinos de las comarcas del Alto Guadalquivir y de los municipios de Martos y Torredonjimeno han recogido firmas para exigirle esta infraestructura a la Junta de Andalucía. A principios de año, la Administración andaluza recibió nueve ofertas empresariales para redactar los proyectos de mejora de 42 km de la A-306 (Córdoba-Jaén). Esta actuación está licitada por más de 800.000 euros e incluye la eliminación de puntos negros y la mejora general de la seguridad vial.

Ronda Norte. La Junta debe completar el tramo actualmente en ejecución entre el entorno de Hipercor y el centro comercial La Sierra en la capital cordobesa. El de la ronda Norte es, sin duda, el gran proyecto de la legislatura. Las obras comenzaron en enero de 2026, tienen un plazo aproximado de tres años y un presupuesto cercano a 30 millones. La segunda fase de la ronde Norte tendrá que conectar la primera fase autonómica de esta vía con el trazado municipal ya abierto a la circulación, en Fuente de la Salud.

Remodelación del acceso principal a La Rambla. La remodelación del acceso principal a La Rambla, adjudicada por más de 3 millones de euros, comenzó a ejecutarse a finales de octubre de 2025 y tiene un plazo de ejecución estimado de 17 meses. La obra incluye la ampliación de la calzada y la construcción de tres glorietas.

Conexión entre La Colada y Sierra Boyera. Esta obra es clave para garantizar el suministro de agua a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, especialmente después de la crisis de abastecimiento sufrida en 2023. La actuación está adjudicada desde octubre del 2024, pero continúa bloqueada por falta de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El reto del Gobierno andaluz es, junto a la Diputación de Córdoba, desbloquear este proyecto.

Torre de toma de Sierra Boyera en marzo de 2023, con el embalse prácticamente seco en plena sequía. / Rafa Sánchez

Nuevas depuradoras. Supondrán una inversión de 250 millones por parte de la Junta de Andalucía, de ellas en la actualidad hay 13 obras en ejecución que suponen un montante de casi 85 millones, como las nuevas depuradoras de La Granjuela, Pozoblanco, El Guijo, Fuente Tójar, Guadalcázar, Algallarín, Valenzuela o San Sebastián de los Ballesteros.

Consultas externas del Materno-Infantil. El nuevo edificio del Reina Sofía permitirá pasar de 44 a 99 consultas y constituye una de las principales inversiones sanitarias de la Junta de Andalucía en Córdoba. Actualmente, se está equipando y amueblando con vistas a abrirse después del verano.

Otras infraestructuras sanitarias. La Junta de Andalucía tiene numerosas aperturas pendientes en la provincia en materia sanitaria. Entre ellas, la apertura del punto de urgencias del hospital de Palma del Río; el centro de alta resolución de Lucena, la finalización de su sala de Fisioterapia y el refuerzo del área de Urgencias con un tercer dispositivo sanitario; los centros de salud de El Naranjo-Mirabueno, Bujalance y Villanueva de Córdoba; la apertura efectiva de la ampliación del hospital de Montilla o la reforma del consultorio de Villarrubia.

Obras del edificio de consultas externas del hospital Materno Infantil del Reina Sofía. / MANUEL MURILLO

Climatización de colegios e institutos. La adaptación de los centros educativos públicos a las temperaturas extremas constituye también uno de los principales retos de la nueva legislatura. Actualmente, está en marcha la segunda fase del Plan de Bioclimatización, que está ejecutando la Consejería de Educación, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas. Para ello se están implantando sistemas de refrigeración adiabática junto y paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable. Esta segunda fase beneficiará a 19 centros cordobeses, con un presupuesto cercano a los ocho millones.

Nueva sede y ampliación del Museo de Bellas Artes. La Junta tiene previsto ampliar la pinacoteca cordobesa en el edificio de la antigua Biblioteca Pública de Amador de los Ríos, que quedó libre al inaugurarse la Biblioteca Grupo Cántico. Los presupuestos autonómicos ya contemplan la inversión para trasladar parte de la colección del Bellas Artes al nuevo espacio.

Restauración del Salón Rico de Medina Azahara. La Consejería de Cultura debe culminar las obras de restauración para recuperar la visita ordinaria al principal espacio monumental del conjunto arqueológico: el Salón Rico. De manera paralela, se han licitado trabajos para la mejora de los itinerarios de acceso al corazón de Medina Azahara.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en funciones, Patricia del Pozo; y el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, visita las obras de reforma del solar anexo a la Sinagoga / AJ González

Centro de visitantes de la Sinagoga. En su última visita a Córdoba, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, anunció que el nuevo centro de visitantes de la calle Judíos se abriría en otoño. Con 438.000 euros de presupuesto, este proyecto busca enriquecer la experiencia de los visitantes y solucionar los problemas de acceso y espacio a uno de los monumentos más visitados de la capital cordobesa.

Restauración y musealización de los Baños Árabes de San Pedro. Por contra, la recuperación de los baños de la calle Carlos Rubio, con 1,6 millones de inversión, se retrasará hasta el año próximo. Se trata de un conjunto histórico-artístico, levantado entre los siglos XI y XIII, que podrá visitarse a través de recorridos por la planta baja y, a través de pasarelas, por encima de las bóvedas en la planta primera.

Financiación autonómica de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). La Junta comprometió una aportación de 100 millones de euros para la construcción de los edificios de la BLET, que aún no se ha materializado. Además, está pendiente el proyecto formativo vinculado al macroproyecto logístico-militar.

Tercera fase del parque logístico de El Higuerón. Las obras de urbanización de la tercera fase de este parque logístico deben estar a punto de concluir. El proyecto se suma a las dos fases anteriores (el área logística de El Higuerón se empezó a construir a finales de 2008) e incluirá la conexión del parque con la terminal ferroviaria de ADIF.

Huerta Santa Isabel Oeste. / Manuel Murillo

Desarrollo residencial de Huerta de Santa Isabel Oeste. El desarrollo residencial de Huerta de Santa Isabel Oeste tiene previsto finalizar su proceso de urbanización este año, dejando el espacio ya listo para edificar. Este nuevo sector aportará cerca de 3.700 nuevas viviendas y, junto con Ciudad Jardín de Poniente 2, será clave para la próxima expansión urbana de la capital cordobesa.

Rehabilitación del parque de viviendas públicas de AVRA. El parque de viviendas de AVRA en Córdoba gestiona 5.653 inmuebles de alquiler social. A lo largo de 2026, la Junta de Andalucía debe invertir 2,8 millones en la rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad de bloques en zonas como la plaza de la Corredera y el barrio del Guadalquivir, pero el conjunto del parque aún presenta importantes necesidades de conservación y mejora.

Segunda fase de mejora del parque periurbano de Los Villares. En esta etapa que la Junta espera concluir este año, se incluye la reforma de los baños, la construcción de senderos accesibles y la restauración de la choza del parque. Con el fin de estos trabajos, la administración andaluza habrá acometido la reforma integral del parque ubicado en la Sierra de Córdoba.

Carriles bici en Córdoba capital. La Junta mantiene sin ejecutar varias vías ciclistas comprometidas en la ciudad. Después de la apertura de los carriles de Ollerías y el Marrubial, continúan sin avances significativos los proyectos del Brillante, Valchillón, Villarrubia y la avenida de Medina Azahara.

Pasarela ciclopeatonal de Palma del Río. Hace unos días la hasta ahora consejera de Fomento, Rocío Díaz (ahora será de Vivienda), visitó el inicio de las obras de esta nueva infraestructura, que conectará el casco urbano de Palma del Río con las urbanizaciones de El Baldío, El Acebuchal y el parque periurbano de Los Cabezos. Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y se adjudicaron por 831.380 euros.

Finalización de la sede judicial de Montilla. La Consejería de Justicia impulsó el año pasado la reforma de la sede judicial de Montilla para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio por un importe de 985.471,48 euros. La actuación, que aún debe concluir, prevé la instalación de placas solares y la monitorización de los consumos de agua y otros suministros.

Palacio de Justicia de Montilla, en la calle Arcipreste Fernández Casado. / José Antonio Aguilar

Oficina de Justicia de Palma del Río. El antiguo Juzgado de Paz de la localidad cordobesa se transformará en breve en la primera Oficina de Justicia Municipal de tipo A de la provincia de Córdoba. El fin último de este proyecto, iniciado en febrero, es lograr que el 80% de la actividad que hoy se realiza en el Tribunal de Instancia de Posadas se realice en la ciudad palmeña.