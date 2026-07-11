El PSOE exige a Bellido explicaciones tras la resolución del Consejo de Transparencia andaluz contra el IMAE

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha instado al alcalde, José María Bellido, a "dar explicaciones y asumir responsabilidades" tras la resolución emitida por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que señala graves incumplimientos en materia de transparencia por parte del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE)".

Bernal ha apuntado que esta resolución tiene su origen en la denuncia presentada por un ciudadano cordobés, que fue admitida a trámite por el Consejo al cumplir todos los requisitos establecidos. Como consecuencia de dicha denuncia, el organismo autonómico dictó en abril de 2026 una resolución en la que requiere al IMAE que subsane las deficiencias detectadas y adecúe su actuación a la normativa vigente en materia de transparencia.

Según ha señalado la edil socialista, el Consejo de Transparencia pone de manifiesto "graves incumplimientos y una evidente falta de transparencia" en la gestión del IMAE. Entre otras cuestiones, advierte de que el instituto "no puede ofrecer información fragmentaria, incompleta o dispersa" y exige corregir las deficiencias existentes en materia de publicidad activa, especialmente en lo relativo a la publicación de la información económica.

Asimismo, el Consejo reclama que el portal de transparencia del IMAE se mantenga permanentemente actualizado e incluya toda la información relativa a convenios, subvenciones, cuentas anuales, auditorías, informes de fiscalización y deuda pública, tal y como establece la legislación.

Críticas por la falta de transparencia

Ante esta situación, el PSOE ha reclamado al Gobierno municipal del Partido Popular "que actúe de manera inmediata para corregir estos incumplimientos y garantizar que una situación de estas características no vuelva a repetirse, ni en el IMAE ni en el resto de organismos y entidades municipales".

La socialista también ha denunciado "la falta de información facilitada al propio Consejo Rector del IMAE". En este sentido, ha recordado que los representantes socialistas en el órgano de gobierno del instituto, ella misma junto a Ángel Ortiz, "no recibieron información alguna sobre la denuncia presentada ni sobre la resolución emitida por el Consejo de Transparencia": "Resulta especialmente grave que el equipo de gobierno haya ocultado esta información incluso a los miembros del Consejo Rector, lo que vuelve a poner de manifiesto una forma de gestionar basada en la opacidad y en la falta de transparencia", ha afirmado Bernal.

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Por todo ello, el PSOE exige al alcalde José María Bellido que "dé explicaciones públicas, cumpla de forma inmediata las exigencias del Consejo de Transparencia y garantice el pleno cumplimiento de la legislación en materia de acceso a la información pública y buen gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba y en todas sus entidades dependientes".