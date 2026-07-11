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La licitación de la obra de pavimentación de Mayor de Santa Marina y Puerta del Colodro de Córdoba queda desierta

El Ayuntamiento no ha recibido ninguna oferta dentro del plazo establecido para la intervención, que contaba con un presupuesto base de 717.503 euros

Calle Mayor de Santa Marina, llena de parches sobre la zona adoquinada.

Calle Mayor de Santa Marina, llena de parches sobre la zona adoquinada. / CÓRDOBA

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La licitación de la obra de remodelación de las calles Mayor de Santa Marina y Puerta del Colodro de Córdoba convocada por el Ayuntamiento de Córdoba ha quedado desierta, según se ha hecho público en la Plataforma de Contratación del Estado.

El expediente ha tenido que ser declarado desierto después de que no se haya recibido ninguna oferta dentro del plazo establecido para la presentación de las mismas. La obra preveía la pavimentación y asfaltado de las calles y tenía un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto base de 717.503 euros con impuestos incluidos.

Presentación de la obra de arreglo de la calle Mayor de Santa Marina.

Presentación de la obra de arreglo de la calle Mayor de Santa Marina. / Victor Castro

En concreto, según informó en su día el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, la intervención preveía arreglar la calle Mayor de Santa Marina hasta la zona de la Puerta del Colodro, que se encuentra en muy mal estado por el hundimiento de numerosas partes por la gran cantidad de tráfico que soporta a diario.

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Además de levantar todo el adoquinado de la calzada, estaba previsto introducir una solera de hormigón de 20 centímetros y luego volver a adoquinar a lo largo de 243 metros de longitud de calle y unos 1.225 metros cuadrados en total. Si la licitación hubiera salido adelante, la obra debería haber comenzado en octubre. Tras quedar desierta, el Ayuntamiento deberá volver a sacarla a licitación.

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