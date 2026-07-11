Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 11 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Festival de la Guitarra
Estreno absoluto del espectáculo ‘La reina blanca’
Es una gala homenaje como reconocimiento a la figura de Blanca del Rey, coreógrafa y bailaora, artista universal, en su 80 aniversario. Conmemora, además, el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y el 40 aniversario de la reinauguración del Gran Teatro de Córdoba.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
20.30 horas.
Festival de la Guitarra
Omega 30 aniversario
El mítico proyecto con el que Enrique Morente rompió las fronteras del flamenco regresa al escenario con Lagartija Nick, que aporta su energía rock y su sonido experimental, manteniendo vivo el espíritu transgresor de la obra y, junto a ellos, Kiki Morente suma una conexión profundamente emocional, aportando su voz y sensibilidad como puente entre el legado y el presente.
CÓRDOBA. Teatro La Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
22.30 horas.
Cultura en Red
Proyección de ‘Los puentes de Madison’ en el parque de La Asomadilla
El parque de La Asomadilla acoge la proyección de la película Los puentes de Madison (+13), protagonizada por Meryl Streep y CLint Eastwood. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Parque de La Asomadilla.
Escultor Ramón Barba, 1.
22.00 horas.
Música
Recital flamenco de Araceli Campillos en la Posada del Potro
Dentro del ciclo Al calor del flamenco de la Posada del Potro actuarán Araceli Campillos, al cante, y Román Carmona, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Córdoba Live 2026
Espectáculo ‘Burbujas’
Cantajuego regresa con Burbujas, una experiencia inmersiva que fusiona música, juego y color para invitar a las familias a un viaje inolvidable. Acompañados por personajes icónicos como Coco, Pepe, Buby y el Pajarito, los espectadores disfrutarán de un espectáculo lleno de risas y cariño.
CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal.
21.00 horas.
Córdoba Live 2026
Concierto La Flamenca. Flamenquito & Urban Hits
Desde su nacimiento en Granada en 2025, La Flamenca TV se ha consolidado como un espectáculo revolucionario que reivindica la música andaluza y española mediante una innovadora puesta en escena que fusiona ritmos flamencos y urbanos.
CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal.
23.00 horas.
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año