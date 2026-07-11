Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 11 de julio de 2026

Festival de la Guitarra

Estreno absoluto del espectáculo ‘La reina blanca’

Es una gala homenaje como reconocimiento a la figura de Blanca del Rey, coreógrafa y bailaora, artista universal, en su 80 aniversario. Conmemora, además, el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y el 40 aniversario de la reinauguración del Gran Teatro de Córdoba.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.30 horas.

Festival de la Guitarra

Omega 30 aniversario

El mítico proyecto con el que Enrique Morente rompió las fronteras del flamenco regresa al escenario con Lagartija Nick, que aporta su energía rock y su sonido experimental, manteniendo vivo el espíritu transgresor de la obra y, junto a ellos, Kiki Morente suma una conexión profundamente emocional, aportando su voz y sensibilidad como puente entre el legado y el presente.

CÓRDOBA. Teatro La Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 22.30 horas.

Cultura en Red

Proyección de ‘Los puentes de Madison’ en el parque de La Asomadilla

El parque de La Asomadilla acoge la proyección de la película Los puentes de Madison (+13), protagonizada por Meryl Streep y CLint Eastwood. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Parque de La Asomadilla. Escultor Ramón Barba, 1. 22.00 horas.

Música

Recital flamenco de Araceli Campillos en la Posada del Potro

Dentro del ciclo Al calor del flamenco de la Posada del Potro actuarán Araceli Campillos, al cante, y Román Carmona, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 22.00 horas.

Córdoba Live 2026

Espectáculo ‘Burbujas’

Cantajuego regresa con Burbujas, una experiencia inmersiva que fusiona música, juego y color para invitar a las familias a un viaje inolvidable. Acompañados por personajes icónicos como Coco, Pepe, Buby y el Pajarito, los espectadores disfrutarán de un espectáculo lleno de risas y cariño.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal. 21.00 horas.

Córdoba Live 2026

Concierto La Flamenca. Flamenquito & Urban Hits

Desde su nacimiento en Granada en 2025, La Flamenca TV se ha consolidado como un espectáculo revolucionario que reivindica la música andaluza y española mediante una innovadora puesta en escena que fusiona ritmos flamencos y urbanos.