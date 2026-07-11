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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 12 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Muestra ‘Córdoba, escenario de la Gran Guerra’ en el Arqueológico

Muestra ‘Córdoba, escenario de la Gran Guerra’ en el Arqueológico / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Exposición

Muestra ‘Córdoba, escenario de la Gran Guerra’ en el Arqueológico

A través de los materiales expuestos, el visitante podrá sumergirse en la historia y conocer de primera mano el papel estratégico que jugó la ‘Corduba’ del siglo III a.C. en el histórico conflicto entre Roma y Cartago.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico.

Plaza de Jerónimo Páez, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Siempre apresúrate despacio’

Continúa hasta el próximo 27 de septiembre la exposición Siempre apresúrate despacio, de Álvaro Albaladejo. Entrada libre hasta completar el aforo.

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Plaza del Potro.

De 09.00 a 15.00 horas.

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