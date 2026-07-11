Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en directoIncendio de AlmeríaSelecciónChayanneEmergencias CórdobaYussi DiarraIncendio La CampiñuelaSanferminesMuerte en TrassierraCallejero CórdobaVía ciclistaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Nuevos nombramientos

El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador

Ana Mestre asume la presidencia de la Cámara andaluza tras la marcha del veterano dirigente del PP, que regresa al Senado con un escaño por designación autonómica

Moreno con la vicepresidenta primera del Parlamento, la popular Ana Mestre y a Jesús Aguirre, durante el acto celebrado con motivo del homenaje a Blas Infante este lunes.

Moreno con la vicepresidenta primera del Parlamento, la popular Ana Mestre y a Jesús Aguirre, durante el acto celebrado con motivo del homenaje a Blas Infante este lunes. / JOAQUÍN CORCHERO (EUROPA PRESS)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz apenas un mes después de haber sido reelegido para el cargo por Juanma Moreno y tras cuatro años siendo la cara visible de la institución. El dirigente del Partido Popular que atesora una amplia carrera política será nombrado senador por designación autonómica y cederá el testigo a Ana Mestre como nueva presidenta de la Cámara andaluza. Desde hacía varios días, el presidente andaluz trataba de encajar el puzle de su nuevo Gobierno para acomodar a Vox, su nuevo socio de gobierno.

Hasta ahora, la política jerezana Ana Mestre ocupaba la vicepresidencia primera del Parlamento, pero seguían pendientes los cambios en la Mesa del Parlamento derivados del pacto PP-Vox. La idea del presidente andaluz pasaba por que Mestre cediera su puesto como vicepresidenta primera a un representante de Vox, que ya cuenta en este órgano con la presencia de la diputada Beatriz Sánchez Agustino con voz aunque con voz y sin voto.

Además, estaba previsto que los populares cedieran a Vox uno de los cinco senadores que les corresponden por designación del Parlamento de Andalucía. De este modo, el partido de Santiago Abascal contará con dos representantes por esta vía en la Cámara Alta.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (d), durante el acto de toma de posesión de su cargo. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El recién investido presidente de la Junta de Andalucía para la XIII legislatura, Juanma Moreno, toma posesión de su cargo tras ser elegido el jueves, en segunda votación del Parlamento andaluz, con el respaldo de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que previamente suscribió un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'. 05 JULIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/07/2026. Joaquín Corchero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (d), durante el acto de toma de posesión de su cargo. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El recién investido presidente de la Junta de Andalucía para la XIII legislatura, Juanma Moreno, toma posesión de su cargo tras ser elegido el jueves, en segunda votación del Parlamento andaluz, con el respaldo de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que previamente suscribió un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'. 05 JULIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/07/2026. Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

Aguirre, veterano del Senado

Jesús Aguirre regresa a sus 70 años de edad al Senado, donde ya ocupó escaño en dos etapas: entre los años 2008 y 2015, y más tarde, entre 2016 y 2019. Ahora volverá a la Cámara Alta como senador por designación autonómica.

Aguirre es médico de familia de profesión y antes de entrar en política desarrolló una amplia trayectoria en la representación sanitaria, como vicepresidente del Sindicato Médico de Córdoba y presidente del Colegio de Médicos. Su etapa de mayor proyección llegó al frente de la Consejería de Salud y Familias entre 2019 y 2022, cuando tuvo que gestionar crisis como la listeriosis, la fiebre del Nilo y la pandemia de covid. Esa experiencia consolidó su imagen de político cercano, de lenguaje coloquial y perfil técnico.

Tras la mayoría absoluta del PP en 2022, Juanma Moreno lo situó al frente del Parlamento andaluz. Su presidencia ha estado marcada por varias controversias con la oposición, especialmente por la interpretación del reglamento de la Cámara y por la tramitación del debate sobre los cribados de cáncer de mama. En 2026, la Fiscalía archivó las denuncias contra él por los fallos en el sistema de notificación de esos cribados al no apreciar indicios de responsabilidad penal.

Noticias relacionadas y más

30/06/2026 El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz de Vox en el parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha confirmado su voto negativo para la primera votación de la investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a pesar de agradecer su &quot;buena disposición&quot; para llegar a un acuerdo de gobierno en el que &quot;siguen trabajando&quot; y para el que Vox ha vuelto a poner en el foco en aceptar la prioridad nacional, &quot;poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático&quot; y la desregulación. POLITICA María José López - Europa Press

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, con Ana Mestre y Jesús Aguirre detrás. / María José López - Europa Pre / Europa Press

Persona de confianza del presidente

Por su parte, Ana Mestre ha sido delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y está considerada una de las dirigentes de confianza de Juanma Moreno. Su trayectoria política se ha centrado especialmente en el ámbito municipal y en las políticas de bienestar social. Además, ha combinado su escaño parlamentario con responsabilidades orgánicas, entre ellas la de vicesecretaria en la dirección regional del PP andaluz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
  2. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  3. Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
  4. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  5. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  6. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
  7. Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
  8. Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»

El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador

El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador

Segunda convocatoria ciudadana en favor de los cines de verano, este domingo en la Plaza de San Agustín

Segunda convocatoria ciudadana en favor de los cines de verano, este domingo en la Plaza de San Agustín

El PSOE exige a Bellido explicaciones tras la resolución del Consejo de Transparencia andaluz contra el IMAE

El PSOE exige a Bellido explicaciones tras la resolución del Consejo de Transparencia andaluz contra el IMAE

El Acuartelamiento San Fernando de El Higuerón celebra el Día de la Unidad con motivo de San Cristóbal

El Acuartelamiento San Fernando de El Higuerón celebra el Día de la Unidad con motivo de San Cristóbal

A dos horas de Córdoba: la playa de Málaga que mezcla agua dulce, mar y acantilados

A dos horas de Córdoba: la playa de Málaga que mezcla agua dulce, mar y acantilados

El calor da otra tregua en Córdoba: las temperaturas siguen bajando este sábado

El calor da otra tregua en Córdoba: las temperaturas siguen bajando este sábado

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 12 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 12 de julio de 2026
Tracking Pixel Contents