El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador

Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz apenas un mes después de haber sido reelegido para el cargo por Juanma Moreno y tras cuatro años siendo la cara visible de la institución. El dirigente del Partido Popular que atesora una amplia carrera política será nombrado senador por designación autonómica y cederá el testigo a Ana Mestre como nueva presidenta de la Cámara andaluza. Desde hacía varios días, el presidente andaluz trataba de encajar el puzle de su nuevo Gobierno para acomodar a Vox, su nuevo socio de gobierno.

Hasta ahora, la política jerezana Ana Mestre ocupaba la vicepresidencia primera del Parlamento, pero seguían pendientes los cambios en la Mesa del Parlamento derivados del pacto PP-Vox. La idea del presidente andaluz pasaba por que Mestre cediera su puesto como vicepresidenta primera a un representante de Vox, que ya cuenta en este órgano con la presencia de la diputada Beatriz Sánchez Agustino con voz aunque con voz y sin voto.

Además, estaba previsto que los populares cedieran a Vox uno de los cinco senadores que les corresponden por designación del Parlamento de Andalucía. De este modo, el partido de Santiago Abascal contará con dos representantes por esta vía en la Cámara Alta.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (d), durante el acto de toma de posesión de su cargo. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El recién investido presidente de la Junta de Andalucía para la XIII legislatura, Juanma Moreno, toma posesión de su cargo tras ser elegido el jueves, en segunda votación del Parlamento andaluz, con el respaldo de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que previamente suscribió un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'. 05 JULIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/07/2026. Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

Aguirre, veterano del Senado

Jesús Aguirre regresa a sus 70 años de edad al Senado, donde ya ocupó escaño en dos etapas: entre los años 2008 y 2015, y más tarde, entre 2016 y 2019. Ahora volverá a la Cámara Alta como senador por designación autonómica.

Aguirre es médico de familia de profesión y antes de entrar en política desarrolló una amplia trayectoria en la representación sanitaria, como vicepresidente del Sindicato Médico de Córdoba y presidente del Colegio de Médicos. Su etapa de mayor proyección llegó al frente de la Consejería de Salud y Familias entre 2019 y 2022, cuando tuvo que gestionar crisis como la listeriosis, la fiebre del Nilo y la pandemia de covid. Esa experiencia consolidó su imagen de político cercano, de lenguaje coloquial y perfil técnico.

Tras la mayoría absoluta del PP en 2022, Juanma Moreno lo situó al frente del Parlamento andaluz. Su presidencia ha estado marcada por varias controversias con la oposición, especialmente por la interpretación del reglamento de la Cámara y por la tramitación del debate sobre los cribados de cáncer de mama. En 2026, la Fiscalía archivó las denuncias contra él por los fallos en el sistema de notificación de esos cribados al no apreciar indicios de responsabilidad penal.

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, con Ana Mestre y Jesús Aguirre detrás. / María José López - Europa Pre / Europa Press

Persona de confianza del presidente

Por su parte, Ana Mestre ha sido delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y está considerada una de las dirigentes de confianza de Juanma Moreno. Su trayectoria política se ha centrado especialmente en el ámbito municipal y en las políticas de bienestar social. Además, ha combinado su escaño parlamentario con responsabilidades orgánicas, entre ellas la de vicesecretaria en la dirección regional del PP andaluz.