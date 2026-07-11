A dos horas de Córdoba: la playa de Málaga que mezcla agua dulce, mar y acantilados

Es verano y las escapadas al litoral malagueño se convierten en un plan de obligado cumplimiento para muchos cordobeses. Con el calor apretando en el interior de Andalucía, Málaga vuelve a convertirse en uno de los refugios más buscados para pasar el día junto al mar.

La costa malagueña cuenta con tantas opciones de playa como gustos, necesidades o planes. Desde el toque urbano de la capital a destinos consagrados como Torremolinos, Fuengirola o Benalmádena, la exclusividad de Marbella, o ese toque singular de Nerja, a medio camino entre la novedad y la nostalgia.

Es precisamente en Nerja donde se encuentra uno de los enclaves más sorprendentes de la costa andaluza. Un rincón que tiene esa mezcla irresistible de aire salvaje, terreno inexplorado y descubrimientos sorprendentes.

Vistas desde la Playa del Molino de Papel / VISITA COSTA DEL SOL

Es la Playa del Molino de Papel, dentro del entorno natural de Maro-Cerro Gordo. Se trata de un enclave singular donde el agua salada del Mediterráneo convive con una pequeña piscina natural de agua dulce formada junto a la roca.

Una playa diferente en la costa de Nerja

La playa del Molino de Papel está situada en Maro, en el término municipal de Nerja, y forma parte de uno de los paisajes más espectaculares del litoral malagueño. A simple vista, el entorno ya llama la atención por sus aguas transparentes, los acantilados que la rodean y el ambiente tranquilo que conserva pese a encontrarse en una de las zonas más visitadas de la provincia.

Sin embargo, su gran peculiaridad está en uno de sus extremos. Allí, la acción del agua y la erosión natural han dado forma a una pequeña piscina de agua dulce, separada del mar por la roca. El contraste entre el azul intenso del Mediterráneo y el agua dulce acumulada en este rincón convierte la visita en una experiencia poco habitual en las playas andaluzas.

La singularidad del enclave se explica también por su ubicación. En esta zona confluyen la desembocadura del río de la Miel y el arroyo de los Colmenarejos, lo que ayuda a entender la presencia de agua dulce junto a la línea de costa.

Playa de Molino de Papel. / AYUNTAMIENTO DE NERJA

Un paraje salvaje, tranquilo y con historia

La playa debe su nombre a las ruinas de una antigua fábrica de papel de tina, conocida popularmente como el Molino de Papel. Este pasado histórico añade un atractivo más a un entorno que combina naturaleza, patrimonio y paisaje litoral.

Muy cerca se encuentra también la Torre del Río de la Miel, una construcción defensiva del siglo XVIII levantada para la vigilancia de la costa. Todo ello refuerza el carácter especial de una playa que no responde al modelo clásico de arenal urbano con paseo marítimo, chiringuitos y servicios a pie de orilla.

Aquí el atractivo está precisamente en lo contrario: un ambiente más aislado, menor ocupación y una sensación de playa casi virgen. El acceso exige cierta precaución, ya que hay que descender por un camino con pendiente, por lo que conviene llevar calzado cómodo y evitar ir cargado en exceso.

Aguas cristalinas, guijarros y snorkel

La playa del Molino de Papel tiene alrededor de 400 metros de longitud y está formada por una mezcla de arena oscura, grano medio y guijarros. Sus aguas, generalmente limpias y de color intenso, la convierten en un lugar atractivo para nadar, hacer snorkel o simplemente disfrutar de un baño en un entorno natural.

No es, sin embargo, una playa para quienes buscan todas las comodidades. Su grado de urbanización es bajo y su carácter aislado implica planificar bien la visita: agua, protección solar, calzado adecuado y especial cuidado con el estado del mar.

Ese punto salvaje es, precisamente, lo que la diferencia de otras playas más accesibles y concurridas de Nerja o de la Costa del Sol.

Cómo llegar desde Córdoba

La playa del Molino de Papel se encuentra a poco más de dos horas en coche desde Córdoba capital, en dirección a Nerja y Maro. El acceso se realiza por la zona de la antigua N-340, en el entorno del kilómetro 298, después de pasar la playa de Maro en dirección Granada.

Mapa de la localización de la Playa del Molino de Papel.

Una vez en la zona, el último tramo se hace a pie por una bajada con pendiente. Por eso, aunque sea una escapada viable para pasar el día, no es la opción más cómoda para personas con movilidad reducida, carritos de bebé o quienes busquen acceso directo desde el aparcamiento hasta la arena.