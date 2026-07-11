Cinco empresas presentan sus ofertas a las obras para conectar Las Quemadas con la A-4 en Córdoba

Cinco empresas han presentado sus ofertas para las obras del proyecto para el nuevo vial de acceso a Las Quemadas en Córdoba, que conectará este polígono industrial con la A-4. Según la información publicada por la Oficina de Contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la mesa de contratación ha recibido cinco ofertas de las empresas Hormigones Asfálticos Andaluces SA, Rialsa Obras SL, Sepisur XXI SL, Servicios Técnicos Napal SL y Vilor Infraestructuras SL.

El presidente de la mesa, una vez revisada la documentación, ha establecido que las empresas Hormigones Asfálticos Andaluces, Sepisur XXI, Servicios Técnicos Napal y la UTE Vilor Infraestructuras-Globalzia han presentado la documentación de acuerdo a lo requerido en el pliego de contratación, por lo que han sido admitidas.

Por su parte, ha acordado la admisión provisional de la UTE Rialsa Obras SL-Pavimentos Asfálticos Málaga SA, concediéndole tres días naturales para proceder a la subsanación de las deficiencias detectadas.

Uno de los accesos actuales al polígono de Las Quemadas. / Manuel Murillo

El objetivo de la Gerencia de Urbanismo es que los trabajos de esta obra, que viene años reclamándose por parte de las empresas instaladas en este polígono industrial, den comienzo en septiembre de este año. La obra ha salido a licitación por 3.431.318,39 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de diez meses a partir de su adjudicación.

La fecha para la presentación de ofertas finalizó el pasado 30 de junio. La construcción de este enlace “es de especial urgencia” debido a las retenciones de tráfico que se producen en la antigua N-IV “de forma reiterada todos los días laborables”, al ser esta vía donde confluyen de forma única los vehículos provenientes de Las Quemadas y del Campus Universitario de Rabanales.