El calor da otra tregua en Córdoba: las temperaturas siguen bajando este sábado

El mercurio sigue perdiendo fuerza en la provincia de Córdoba. Después de una semana marcada por los avisos por altas temperaturas y jornadas en las que los termómetros volvieron a rozar los 40 grados, este sábado confirma el alivio que comenzó a notarse en las últimas horas. El calor seguirá siendo plenamente veraniego, pero mucho más llevadero que el registrado durante el último episodio cálido.

La principal diferencia respecto a jornadas anteriores es que la provincia afronta este sábado sin avisos meteorológicos por calor, después de varios días con la Campiña bajo alerta por las elevadas temperaturas.

Noches más frescas

Para este sábado 11 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y medias y algunas nubes bajas durante las primeras horas del día. Los vientos serán flojos de componente oeste, aunque ganarán intensidad por la tarde con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 15º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 34º.

El tiempo en Córdoba este domingo

La tendencia, además, tendrá continuidad durante el resto del fin de semana. Este ldomingo, 12 de julio, volverán a predominar los cielos poco nubosos, con máximas similares o ligeramente más bajas.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 16º y 35º, en Lucena entre 16º y 32º, en Pozoblanco entre 17º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 32º.

La tregua térmica continuará en Córdoba la próxima semana

Todo apunta a que la próxima semana comenzará con tiempo plenamente veraniego, pero sin un nuevo episodio de calor extremo a corto plazo. La Aemet prevé para el lunes cielos despejados o poco nubosos y temperaturas que se mantendrán en valores muy parecidos a los del fin de semana, con máximas alrededor de los 35 grados en la capital.

Esta será la tónica de buena parte de la semana, aunque habrá que estar atentos al viernes 17 de julio, fecha en la que podrían volver las marcas de 40 °C a la capital y la provincia.