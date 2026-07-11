La avenida del Aeropuerto y la de Vallellano sufrirán cortes parciales de tráfico el próximo lunes 13

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha informado este sábado de que el próximo lunes 13 están previstos cortes parciales de tráfico entre la avenida Aeropuerto y su intersección con Avenida Vallellano.

Tal y como ha concretado la Administración local en una nota informativa, varias obras tendrán repercusión sobre el tráfico peatonal y rodado, en concreto por obras de mantenimiento y mejora de la red de suministro eléctrico a petición de Elecnor, y por obras de reparación de arquetas del aparcamiento subterráneo de la avenida Aeropuerto.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recomendado "extremar la precaución y evita en la medida de lo posible la circulación en esas avenidas", pese a que los Planes de tráfico aprobados no supongan un corte total de estas vías.

"El tramo de Avda. Aeropuerto comprendido entre avenida Vallellano y Gran Vía Parque es el más afectado, recomendándose como alternativa la circulación hacia poniente desde avenida Vallellano por avenida Custodios-Plaza Vistalegre", ha esgrimido el Consistorio, al tiempo de señalar que la salida por avenida Doctor Fleming a avenida Vallellano "puede verse afectada por las obras".

De este modo, la Delegación de Movilidad ha pedido "colaboración y planificación previa de desplazamientos, siendo esencial que atiendan las indicaciones de Policía Local, la señalización provisional así como a los operarios dispuestos en la zona de afección".